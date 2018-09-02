Путин вновь явил окружающим свою трусость 3 2.09.2018, 8:14

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Владимир Владимирович, да вы ж так со страху помрете!

В России полиция официально начинает выплачивать вознаграждение за так называемую «помощь в раскрытии преступлений», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Переводим с идеального на реальный язык «доносчикам и охотникам за головами».

Деятельность стукачей не просто легализуется, но и возводится в культ, в очередную «скрепку» Путинской РФ, в ее константу.

Нечто подобное страна уже переживала в 30-е годы и решила «повторить».

Круг замкнулся, заперев в себе тысячи новых невинных душ людей, которые чекисты готовы положить на алтарь репрессий, дабы продлить свое подлое и ничтожное правление, отсрочив неминуемое.

Но ничто не вечно под луной. Рухнул Совок 1.0, рухнет и Совок 2.0, навсегда похоронив в своих развалинах вчерашних «героев».

Очередным арестом Алексея Навального на 30 суток, Режим Путина вновь явил окружающим свою трусость.

Путин боится допустить участие лидера протеста в акции 9 сентября(которая грозит стать самой масштабной, как минимум в 2018 году).

Путин боится дать Навальному реальный срок, например закрыв лет на 5, по стандартной схеме с фабрикацией липового дела- чекистам не привыкать. Ибо не знает как отреагирует народ. К месяцу административного ареста Алексея Анатольевича все привыкли, а вот в случае крупного срока может произойти протестный взрыв, со всеми вытекающими из этого последствиями для Кремля.

Путин принципе боится свой народ(хотя какой он для чекисткой крысы свой?) и именно поэтому с каждым днем разгоняет карательную машину репрессий, создавая все новых и новых «врагов народа».

Владимир Владимирович, да вы ж так со страху помрете! Не выдержит престарелое сердечко, итак перегруженное вливанием ботокса.

Так и загнетесь на троне, а вчерашние «хранители» будут плевать в ваше обмякшее, бренное тело...