Арина Соболенко выбила из US Open 5-ю ракетку мира 2 2.09.2018, 8:19

1,497

Фото: tut.by

Спортсменка осталась единственной белоруской на турнире.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала одиночного женского разряда на открытом чемпионате США по теннису.

В матче 3-го круга Арина Соболенко выбила из турнира 5-ю ракетку мира чешку Петру Квитову — 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут, сообщает tut.by.

Соболенко — Квитова — 7:6, 6:1

Эйсы 1−1.

Двойные ошибки 3−10.

Попадание первой подачи 59% (30 из 51) — 55% (42 из 77).

Выигрыш первой подачи 80% (24 из 30) — 62% (26 из 42).

Выигрыш второй подачи 52% (11 из 21) — 26% (9 из 35).

Выходы к сетке 71% (5 из 7) — 100% (5 из 5).

Реализация брейк-пойнтов 46% (6 из 13) — 40% (2 из 5).

Активно выигранные очки 21−18.

Невынужденные ошибки 15−35.

Все выигранные очки 77−51.

Теперь в 4-м круге соперницей Арины Соболенко станет японка Наоми Осака (№ 19 WTA), которая накануне разгромила белоруску Александру Саснович — 6:0, 6:0.

Арина Соболенко остается единственной белоруской на нынешнем US Open.

Арина Соболенко продолжает также выступления и в парном разряде US Open. В дуэте с Се Шувэй из Тайваня они вышли в 3-й круг, где сразятся с бельгийкой Элизе Мертенс и Деми Схюрс из Нидерландов.

А вот белоруска Виктория Азаренко в дуэте с Чжань Юнчжань из Тайваня завершили выступления — в матче 2-го круга против Анны-Лены Грёнефельд из Германии и Ракель Атаво из США они отказались от продолженния борьбы при счете 1:4 в первом сете через 19 минут после начала игры. Прична отказа — неважное самочуствие Чжань Юнчжань.