На авиабазе армии Асада произошла серия взрывов 2.09.2018, 8:23

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Свидетели сообщают о сильном пожаре и густом дыме.

Представители сирийской армии называют причиной взрывов на авиабазе Меззе короткое замыкание на складе боеприпасов. Ранее речь шла о возможном авиаударе со стороны Израиля.

На авиабазе Меззе сирийских правительственных войск неподалеку от Дамаска в ночь на воскресенье, 2 сентября, произошла серия взрывов, сообщает dw.com.

Причиной послужило короткое замыкание на складе боеприпасов, сообщило сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на собеседников в военных кругах. Свидетели упоминают сильный пожар и густой дым над авиабазой.

Фото: XNA

Ранее в качестве причины назывался возможный авиаудар со стороны Израиля. Позднее представитель сирийской армии заявил об отсутствии "израильской агрессии".

Правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" сообщила о погибших и раненых в результате инцидента. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В мае Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что в результате операции была уничтожена почти вся расположенная на сирийской территории военная инфраструктура Ирана. Власти Израиля назвали атаку реакцией на обстрел ракетами, совершенный иранским Корпусом стражей исламской революции с территории Сирии по израильским военным объектам на Голанских высотах. В июле ВВС Израиля совершили несколько авиаударов в районе Дамаска в ответ на прилетевший из Сирии разведывательный беспилотник. Израильские власти утверждают, что они вмешиваются в гражданскую войну в Сирии лишь в том случае, если возникает угроза безопасности страны.