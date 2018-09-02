«Cистему власти Лукашенко парализовало» 10 2.09.2018, 8:25

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По крайней мере, это многое объясняет.

Удивительными откровениями разродился Лукашенко в пятницу, назначая новых министров и руководителей.

— Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично, — заявил он и произнес проникновенную речь о вреде пьянства на высшем должностном посту.

То есть, по словам Лукашенко выходит, нашей страной до этого управляли алкаши и пьяницы. Что ж, по крайней мере, это многое объясняет – считают читатели Charter97.org, обсуждающие очередное странное выступление диктатора:

«Пройдем мы мимо Берсона, свернем на Мясниковича! И, вдруг, внезапно, дома окажемся с утра! Зачес опомнился, этот маршрут давно кличут «Пьяный резерв» или «Зеленая миля» со времен Снопка!»

«Этот «умелец» и довел страну до ручки. Говорила же Радионовна, что он не годится для такой ответственной должности и что этого «умельца» больше двух лет нигде на работе нигде не держали».

«Как-то плешивый поддал и на «мерсе» в Шклов рванул. Еле словили. Не контролирует себя совершенно».

«Стыдобища какая, мамочки! Это речь главы страны?! Уровень колхозного бригадира на правлении, не выше. Сам назначает синюков, сам с ними якшается, сам же потом и чихвостит за воровство, разврат да пьянство... Позор!»

Так, а чего бы им не пить? От этих «руками водителей» все равно ничего не зависит, они ничего не решают в стране и хорошо знают, что инициатива наказуема. Выхода только два: или в тюрьму, и заплатив «с чистой совестью» на свободу, или из-за пьянки выгонят. Второй вариант даже менее болезненный ( если не считать головной боли от перепоя) Ну, а так разбредутся по банькам, денек -другой скоротают - уже при деле. И какая разница с какой головой - больной или нет - перекладывать бумажки, если «руководители» в них все равно не вникают. Вон, из самой Администрации как напишут «ответ» - хоть стой, хоть падай.

«Саша выдал очередной перл, я думал, после инсульта остепенится, а тут как обычно, как Остап...»

«Один доктор поставил диагноз этому упырю, вот он и доказывает его практически каждый раз своими интервью. И все бы ничего, только 25 лет жизни 9 миллионного народа в навоз превратил!»

«О... так там, не просто идиоты, а еще и алкаши.....

Кстати, если внимательно прочитать выдержки и цитаты- трезвый и вменяемый человек так выражаться не может...»

«А как можно не пить, на тебя глядя?»

«Все это финиш, систему власти Лукашенко парализовало. Сам признается что назначал алкоголиков. Это или коллапс власти, или послеинсультный бред».