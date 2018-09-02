Хроники пикирующего рубля 1 2.09.2018, 8:48

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Почему курс белорусской валюты в конце августа рухнул.

Конец августа оказался черным для белорусского рубля, курс которого на Белорусской валютно-фондовой бирже значительно снизился по отношению и к доллару, и к евро и к российскому рублю. В наибольшей степени подорожал евро: на 2,4%, пишет select.by.

Столь значительное ослабление белорусского рубля было связано, скорее всего, со спекулятивными операциями, условия для которых улучшились после отмены обязательной продажи части валютной выручки экспортерами на бирже, что снизило предложение валюты на ней.

В результате 27 и 28 августа предложение валюты и объем торгов на БВФБ существенно сократились, что дало старт росту стоимости валютной корзины. Затем объемы торгов валютами выросли, но процесс увеличения стоимости корзины продолжался, то есть спрос на валюту превышал предложение.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за пять дней выросла на 1,4%. При этом объем торгов на БВФБ в среднем за день снизился до 60,9 млн. рублей с 73,5 млн. рублей неделей ранее.

В результате средневзвешенный курс доллара на БВФБ за последнюю неделю августа вырос на 1,4% и достиг 31 августа 2,0839 рублей за доллар. Аналогичный курс евро вырос в большей степени: на 2,4% — до 2,432 рублей за евро. А средневзвешенный курс российского рубля увеличился на 1% и составил 31 августа 3,0618 белорусских рублей за 100 российских.

Источник: select.by

Источник: select.by

Источник: select.by

Российская валюта в конце августа продолжала слабеть против доллара и евро на Московской бирже, несмотря на то, что Банк России прекратил покупать валюту для Министерства финансов, а цены на нефть резко выросли. К этому привел рост политической напряженности в мире. Россия обвинила сирийских боевиков в подготовке новой провокации, связанной с применением химического оружия. В ответ США обвинили Россию в поддержке применения правительством Сирии химоружия. США и России начали стягивать боевые корабли к побережью Сирии в Средиземном море.

Негативными для рубля оказался и новый обвал курса турецкой лиры, а также аргентинского песо. Инвесторы выводят средства с развивающихся рынков, включая РФ.

Курс евро на БВФБ за рассматриваемый период вырос в большей степени, чем доллара, так как европейская валюта заметно укрепилась против американской на рынке форекс. А это было вызвано, в значительной степени, появлением надежд на благополучное разрешение проблем, связанным с выходом Британии из состава Евросоюза.

В среду 29 августа представитель ЕС на переговорах с Британией — Мишель Барнье сообщил, что ЕС готов предложить Великобритании такие условия сотрудничества, каких нет ни у одной страны.

Кроме того, давление на доллар оказало снижение накала торговых войн. В понедельник 27 августа стало известно о достижении соглашения между США и Мексикой по ключевым вопросам в сфере торговли, которое может заменить договор NAFTA, который касается США, Мексики и Канады.

В начале сентября можно ожидать продолжения роста курса доллара и евро на БВФБ, тогда как российский рубль может подешеветь в случае обострения вооруженного конфликта в Сирии.