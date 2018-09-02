Жители Могилева добились для детей обучения на белорусском языке 3 2.09.2018, 8:53

Чиновники от образования настраивали родителей против этого.

Общественные активисты столкнулись с фактами настраивания родителей против обучения их детей на белорусском языке.

В Могилеве в этом году за парты в классах с белорусским языком обучения всего сели 13 человек. Из них больше всего в СШ № 34, где в 1-й «Г» пришли три мальчика и две девочки. Кроме того, пять девочек обучаются в 3-м «Г» классе. В СШ № 1 количество учащихся, которые учатся на белорусском языке, с прошлого года не изменилось — в этом году мальчик и девочка будут обучаться во втором классе, а одна девочка — в девятом, сообщает mogilev.online.

Учительница 1-го «Г» класса Ольга Штукарова рассказала, что набрать детей в класс с белорусским языком обучения помог председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Олег Дьячков.

«Это удалось благодаря его основательной работе. В начале августа был всего один человек, на протяжении августа появилось еще два, в конце месяца — еще один, и перед самым первым сентября появился еще один человек. И я думаю, что дети будут к нам приходить на протяжении года», — сказала учительница.

«Если бы только усилия нашей организации, то ничего бы не получилось. Здесь усилия совместные — и администрации школы, и городского отдела образования, и родителей. Если бы чиновники не захотели, не проявили бы инициативу, то ничего не получилось бы. Мы будем писать благодарность отделу образования Октябрьского района, администрации школы № 34 и детского сада № 79, где в этом году по-белорусски будут воспитываться девять детей», — заявил журналистам Дьячков.

Вместе с тем, как отметил общественный активист, в отношении отдела образования администрации второго городского района — Ленинского — придется писать жалобу. «В том же детсаду № 79, который в Октябрьском районе, заведующая готова сотрудничать, говорит, что есть и методички, и программа, и дети есть, и еще будут. В Ленинском районе совершенно противоположная ситуация — ничего нет и желания нет», — утверждает он.

«Я ходил к начальнику городского отдела образования Ирине Новиковой. Она адекватно восприняла проблему. В частности согласилась, что могли быть приведенные нами факты, когда отговаривали родителей, чтобы дети не шли в белорусский класс. Сказала, что примет меры. Какие меры? Потом увидим», — отметил Дьячков.