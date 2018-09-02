СМИ: Есть доказательства, что охранник Захарченко принимал участие в ликвидации 2.09.2018, 9:06

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Донецк

В окружении бывшего главаря «ДНР» царят хаос и паника.

В самопровозглашенной «Донецкой народной республике» («ДНР») объявлен трехдневный траур в связи с ликвидацией ее главы Александра Захарченко. Эта история за сутки уже успела обрасти слухами и домыслами, пишет «Росбалт».

На сегодня официальная версия «следствия», проводимого сепаратистами, — силовое устранение главаря «ДНР» руками диверсантов украинских спецслужб. По данным донецких «чекистов», уже даже задержаны исполнители преступления, которые «подтвердили, что виновна Украина».

В то же время источник «Росбалта» сообщает, что среди исполнителей — один из охранников Захарченко. «Помины Кобзона должны были состояться в кафе, которое по бумагам принадлежит охраннику Захара (прозвище Александра Захарченко — «Росбалт»), по факту кафе было под самим Захаром. И заложить взрывчатку в люстру без помощи своих не смогли бы, — рассказал агентству источник в «МГБ» «республики». — Есть доказательство того, что охранник главы «ДНР» принимал непосредственное участие в этом».

Кроме того, источник сообщил, что лично он сомневается в причастности к теракту украинских диверсантов. «Могу лишь предположить, что убийство было исполнено руками каких-то украинских патриотов. Но на самом деле корни намного глубже. Вот, скажите, какова цель этого убийства? Не стало Захарченко, и что? Будет новый глава, и общей сути это никак не изменит. Я считаю, что данный инцидент, если можно так выразиться, ничто иное как смена ключевых игроков на игровом поле», — отметил сотрудник МГБ ДНР и добавил, что смерть Захарченко значительно снизила влияние Владислава Суркова на происходящее в республике.

Сейчас власть в ДНР перешла в руки Дмитрия Трапезникова, так называемого «заместителя председателя совета министров ДНР». В своем первом заявлении он отметил, что намерен продолжить политику Захарченко.

В то же время стоит отметить, что Трапезников, по имеющимся сведениям, является ставленником украинского олигарха Рината Ахметова, и вряд ли такая персона во главе ДНР устроит Кремль. «Трапезников — не та персона, которая нужна Москве. А вернее силовому блоку, который, как я считаю, и причастен к смерти Захарченко, — высказал свое мнение «Росбалту» источник в «правительстве ДНР». — Я думаю, его еще сменят. Либо он сам передаст полномочия одному из министров, либо же будут объявлены выборы и как следствие — у руля встанет нужный человек. Захарченко, кстати, если помните, хотел отменить выборы и продлить себе полномочия. Видимо, эта инициатива наверху была воспринята в штыки». По словам собеседника, главаря «ДНР» уже не раз просили уйти самостоятельно, но тот верил в свою неприкосновенность.

Отдельно стоит отметить, что некоторые из источников «Росбалта» подозревают в соучастии в организации убийства и самого Трапезникова. Так как тот регулярно был неподалеку от Захарченко, но в этот день почему-то оказался в другом месте. При этом собеседники отметили, что если бы не ранение Александра Тимофеева (позывной — Ташкент), то, вероятнее всего, власть бы перешла к нему, поэтому есть подозрение, что устранить хотели обоих.

«Могу предположить, что взрыв — это последствия внутренних разборок. Ведь власть в Донецке переделить пытались не раз. И как известно, Захарченко был первым, кто «доил» предприятия Ахметова, вот и получил путевку на тот свет», — отметил в беседе с корреспондентом «Росбалта» один из «депутатов ДНР».

В то же время в СМИ появилась версия, что якобы целью покушения был не Захарченко, а Александр Тимофеев (Ташкент). Такое мнение «Коммерсанту» высказал координатор российского проекта «Доброволец.орг», занимающегося отправкой наемников на Донбасс, Михаил Полынков. По его мнению, Ташкент руководил финансовыми потоками в ДНР, и многих это не устраивало.

«Такую версию можно рассматривать как рабочую, но я думаю, что она мало жизнеспособна. Ведь устранить Ташкента было бы проще менее публичным способом и без лишних жертв», — отметил донецкий «чекист».

Есть информация, что в команде погибшего главаря «ДНР» сейчас хаос и паника. Особо приближенные к Захарченко люди предпринимают попытки покинуть «ДНР» и выехать в РФ. По сообщению источников «Росбалта», в день гибели главаря «ДНР» кортеж, принадлежащий Захарченко, пересек границу с РФ. По неподтвержденной информации, на территорию России была вывезена семья погибшего.