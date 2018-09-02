Семь вещей, которые нужно сделать при выезде из отеля 1 2.09.2018, 9:19

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Полезные советы для тех, кто возвращается из отпуска.

Выезд из отеля приближает окончание отпуска. Вот что нужно сделать, чтобы сберечь свои нервы и деньги, пишет sravni.ru.

1. Сфотографируйте мини-бар

Нет ничего хуже, чем увидеть в счете услуги, которыми вы не пользовались. Например, расходы за мини-бар. Чтобы избежать необоснованных претензий, фотографируйте мини-бар в первый и последний день своего пребывания в отеле. Это будет аргументом в вашу пользу, если вас попросят заплатить за шампанское стоимостью $100.

2. Достаньте ботинок из сейфа

Если вы постоянно что-то забываете, то воспользуйтесь простым лайфхаком: положите в сейф свой ботинок. Без ботинка вы вряд ли уйдете из номера. Так вы не забудете достать из сейфа деньги, документы и другие ценные вещи, которые там хранили.

3. Загляните в ванную

Там гости обычно хранят множество вещей: бритвенные станки, средства для ухода за кожей, гели для душа, зубные щетки, расчески. Не забудьте забрать все свои вещи. Будет обидно, если оставите в отеле дорогостоящую косметику.

4. Заберите бесплатные вещи

Это могут быть не до конца использованные туалетные принадлежности, одноразовые тапочки, сувенирные ручки. Заранее убедитесь, что эти предметы действительно бесплатные и отель не включит их в счет.

5. Проверьте счет

Часто счет об оказанных услугах готовят накануне выезда из отеля. Его приносят в номер или предлагают забрать вместе с ключом в последний вечер. Проверьте счет заранее. Если там есть услуги, которые вы не получили, то сразу обратитесь на ресепшен. Решите вопрос с оплатой счета заранее, чтобы не тратить на это время при выезде из отеля.

6. При необходимости попросите остаться дольше

Не всегда час отъезда из отеля совпадает с отправлением в аэропорт. Часто бывает, что выехать вы должны до 10 утра, а самолет только вечером. Узнайте о возможности остаться немного дольше в день выезда. Если ваш номер не забронирован на следующие сутки, то вам могут разрешить задержаться — за дополнительную плату или даже без нее, в зависимости от правил отеля. Еще в большинстве случаев вы можете оставить свои вещи в специальной комнате до момента отъезда — это позволит вам провести некоторое время налегке.

7. Оставьте чаевые горничной

Это необязательно, но является правилом хорошего тона. Можете оставить любую сумму, которую не жалко. Еще персоналу будет приятно, если вы напишете несколько слов благодарности на небольшом листке бумаги.