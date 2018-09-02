Тереза Мэй: Второго референдума по Brexit не будет 2.09.2018, 9:32

Премьер Британии назвала подобные требования «предательством демократии».

Премьер Британии Тереза Мэй в статье для The Sunday Telegraph объявила о том, что «ее не заставят» идти на компромиссы, которые не входят в «национальные интересы» Британии. Так она выступила в защиту плана действующего правительства Британии по выходу из Евросоюза.

Она также добавила, что «не сдастся» тем, кто требует проведения второго референдума, на котором предлагается определить условия выхода Британии из Евросоюза. «Это будет отвратительное предательство нашей демократии», — написала британский премьер. В Британии действует организация Голос народа (The People's Vote), в которую входят некоторые члены парламента, призывающая к проведению второго референдума.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, до этой даты Лондон и Брюссель должны заключить соглашение об условиях выхода из блока. В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС, которое было подготовлено по итогам встречи министров в загородной резиденции в Чекерсе. В британской прессе этот документ называют соглашением в Чекерсе. Евроскептики критиковали соглашение, на которое готово пойти британское правительство, как слишком мягкое.

Евроскептики готовят альтернативное соглашение, которое, как они надеются, поддержат бывший глава МИД Британии Борис Джонсон и экс-министр по Brexit Дэвис Дэвис, они покинули правительство из-за несогласия с позицией Терезы Мэй.

«Мы хотим выйти с выгодным соглашением, и мы уверены, что можем его достичь. Но, конечно, нужно провести еще много переговоров», — написала Мэй. Премьер отметила, что в Лондоне готовятся к возможному выходу без соглашения. «По некоторым вопросам будут серьезные трудности и для Британии, и для ЕС», — подчеркнула премьер.

План, согласованный в Чекерсе, предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен должна будет получить право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. Евроскептики выступают за «жесткий» Brexit — выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.