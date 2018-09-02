Сергей Ковальчук: Без Милевского надо менять саму систему игры, особенно в атаке 2.09.2018, 9:40

Сергей Ковальчук

Тренер брестского «Динамо» назвал Милевского незаменинмым.

Тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после матча с «Минском» (2:1) рассказал, как команда справляется без Артема Милевского, сообщает tribuna.com.

- Кривец впервые сыграл полный матч. Как оцените его действия?

– Видно, что Сергею сложно. Давно не играл. В плане самоотдачи им доволен. И на тренировках видно, что он прибавляет. Позиция под нападающими? В данной игре, считаю, она для него была оптимальной.

- Кто, по мнению руководство, должен выполнять функции, которые выполнял Милевский? Или игра с его уходом полностью поменялась?

– Тут другие акценты. Понятно, что Милевского не заменишь. Есть игроки, которых заменить очень и очень сложно. В таких случаях надо менять саму систему игры, особенно в атаке.

- Почему не было в заявке Кики и Нивалдо?

– У первого травма, у второго трехматчевая дисквалификация. Также травмирован Осучукву, – сказал Ковальчук.