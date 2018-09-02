Российский рубль лихорадит 2.09.2018, 9:52

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Не заразно ли это для белорусской валюты?

С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 11%. Последний резко потерял позиции на фоне введенных и планируемых санкций со стороны США, пишет tut.by.

(Без)временные трудности

Первый санкционный удар по рублю случился 6 апреля, когда США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников. Принципиальная новизна этого пакета штрафных мер состоит в том, что Вашингтон впервые решил бить на поражение по частным компаниям. В августе этого года в США введен запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения и их компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также запрещен экспорт товаров и технологий, связанных со сферой нацбезопасности США и поставки электроники, компонентов и технологий для добычи нефти и газа, отмечает директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

Теперь внимание участников рынка приковано к следующей угрозе со стороны США — возможности запрета на покупку российских гособлигаций сроком более 14 дней, запрет любого экспорта в Россию (кроме продовольствия), а также полный запрет импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Кроме того, Вашингтон может блокировать кредиты Москве по линии международных финансовых организаций и запретить авиакомпаниям, которые контролирует правительство России, рейсы в США.

Нужно отдать должное, ЦБ РФ смог выровнять ситуацию в обоих случаях, констатирует эксперт. Центробанк России увеличил объем покупки золота на мировом рынке, который в июле достиг максимального за несколько месяцев значения — 26,1 тонны золота согласно данным МВФ. Параллельно Россия сокращает вложения в американские государственные облигации. «Можно сделать вывод, что наш сосед избавляется от американских активов и вкладывается в золото, чтобы обезопасить себя от воздействия новых, более жестких санкций», — отмечает Сабодин.

На графике USD/RUB видно, как болезненно российская валюта отреагировала на введение санкций, в течение пары дней теряя в стоимости 4−6 рублей за один доллар

Источник: tut.by

На графике USD/RUB видно, как болезненно российская валюта отреагировала на введение санкций, в течение пары дней теряя в стоимости 4−6 рублей за один доллар.

Кроме того, в России отказались от «бюджетного правила» (по нему при цене нефти более 40 долларов за баррель Центробанк может выступить покупателем долларов, чтобы «лишняя» валютная выручка экспортеров не привела к чрезмерному укреплению рубля) — на срок с 23 августа и до конца сентября регулятор приостановил покупку доллара, что ослабило давление на рубль, позволив ему вернуться в ценовой коридор 66−68 российских рублей за доллар.

«Плохая новость заключается в том, что санкционное давление продолжает нарастать и сценарий деэскалации пока не просматривается. Тем не менее следует помнить, что предложения по санкциям являются частью внутренней политической борьбы в США, нарастающая активность в их разработке в 2018 году в значительной степени связана с подготовкой к политическим выборам 6 ноября — после этой даты необходимость усиливать санкционную риторику выглядит не такой очевидной», — отметила в комментарии «Коммерсанту» руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

«Если все же США решатся на следующий пакет санкций, большая вероятность того, что доллар вырастет выше отметки 70 российских рублей за доллар», — полагает Сабодин.

Аналитики ЕАБР отмечают, что эффект для рубля и финансовых рынков во многом смягчается высоким уровнем цен на нефть. «Для бюджета и внешнеторгового баланса, которые во многом определяют общий фон макроэкономических факторов для рубля, сохранение цен на нефть будет создавать предпосылки для последующего восстановления позиций российской валюты», — считают эксперты.

Белорусским экспортерам беспокоиться?

С одной стороны, согласно данным Белстата, пока угрозы для экспортеров нет, отмечает Александр Сабодин. Доля экспорта в Россию белорусских товаров и услуг за первое полугодие текущего года составила 39,2%, относительно второго полугодия 2017 года экспорт в Россию вырос на 4,8%.

При этом снижение курса белорусского рубля к доллару (пока — на 5,4% с начала года) может оказать негативный эффект на предприятия, которые брали кредит в иностранной валюте. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, при снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн рублей, потери бюджета от переоценки внешнего долга — 330 млн рублей.

«Поэтому если рассматривать ситуацию в комплексе, во-первых, нужно уходить от долларизации в экономике, борьба с которой с переменным успехом уже ведется десяток лет. Во-вторых, нужно учитывать, что эффект от падения российского рубля проявится только позже, с определенным запаздыванием», — говорит Александр Сабодин.

«Поэтому как минимум нужно предусмотреть план действий в случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации с российским рублем из-за ведения новых санкций», — отмечает Сабодин.