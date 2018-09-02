Леонид Судаленко: Права человека имеют ценность, если они соблюдаются на практике 2.09.2018, 9:55

Леонид Судаленко

Почему профсоюз РЭП борется за каждого задержанного на акциях протеста.

Одиннадцать активистов с разных городов были привлечены к административной ответственности судами г. Минск по ст. 23.34 КоАП Республики Беларуси (нарушение порядка проведения массовых мероприятий), а некоторые также – по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Всех оштрафовали на крупные суммы в размере 20-50 базовых величин.

Как пишет правозащитный сайт "Гомельская весна", кассационные жалобы в Минский городской суд уже подали:

активистка из райцентра Калинковичи Тамара Зайцева — на постановление суда Московского района г. Минска, который оштрафовал на 612,50 руб. (судья Юлия Варакса);

активист из Мозыря Владимир Невмержицкий — на постановление суда Московского района г. Минска, который оштрафовал на 980 руб. (судья Юлия Варакса);

активисты из г. Минска Майя Наумова и Леонид Кулаков — на постановления суда Первомайского района г. Минска, который оштрафовал их по 980 руб. каждого (судьи Юрий Горбатовский и Инна Сидорок);

активист из г. Бреста Павел Мрочко — на постановление суда Московского района г. Минска, который оштрафовал его на 490 руб. (судья Виктор Казак).

Правовую помощь активистам оказывает правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который отмечает, что эти дела являются перспективными с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует граждан за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«Права человека не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не соблюдаются на практике. Ограничивая право судьи всякий раз обязаны доказать, для достижения какой цели они это делают. Такие цели прописаны в статье 23 Конституции - интересы национальной безопасности, общественного порядка, защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В отмеченных делах эти требования не выполнены, следовательно, судьи взяли на себя ответственность за нарушение конституционных прав граждан», - заявил профсоюзный юрист.

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Всего было задержано 11 человек, они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные дни в ожидании суда. Всем задержанным суды присудили крупные административные штрафы.