Видеофакт: 106-летняя мать Маккейна приехала на прощание с сыном 2.09.2018, 9:59

Церемония прошла в Национальном соборе в Вашингтоне.

106-летняя мать сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Роберта Маккейн приехала в национальный собор в Вашингтоне, чтобы принять участие в прощальной службе, которая посвящена ее сыну.

Соответствующее видео опубликовал присутствующий там мэр Киева Виталий Кличко.

24 августа 2018 года семья Маккейна распространила в СМИ заявление о его отказе от дальнейшего лечения. Сенатор умер 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга.

Его похоронят 2 сентября на территории военной академии в Аннаполисе (штат Мэриленд). На церемонию прощания с сенатором частным образом отправился президент Украины Петр Порошенко.