Как выглядит минимальная зарплата белорусов по сравнению с соседями 2.09.2018, 10:02

Фото: Reuters

Страны Балтии оставили нас далеко позади.

Сайт tut.by посмотрел, как минималка белорусов выглядит на фоне выплат в других странах.

В Беларуси минимальная заработная плата равна 305 рублям. Сейчас она увеличивается раз в год — в январе.

В России минимальную зарплату повысили в мае этого года, она сравнялась с прожиточным минимумом и сейчас составляет 11 163 российских рубля (341 белорусский рубль). Ранее МРОТ составлял 9486 рублей (290 белорусских рублей). Информации о новом увеличении выплат пока нет.

С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро (1046 рублей), повышение пока не планируется. В Литве она равна 400 евро (973 рубля), но ведутся обсуждения по увеличению суммы до 420 (1021 рубль) или даже 450 евро (1094 рубля).

В Эстонии завершились переговоры по ставке минимальной зарплаты — со следующего года она может составить 540 евро (1313 рублей). Сейчас «минималка» равна 500 евро (1216 рублей).