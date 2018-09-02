Арина Соболенко: Просто выхожу на корт и борюсь за каждое очко 1 2.09.2018, 10:26

Белорусская теннисистка – о секретах успеха на «US Open».

Белоруска Арина Соболенкo после победы над Петрой Квитовой (7:5, 6:1) рассказала pressball.by, насколько большую роль в ее нынешних успехах играет ее новая команда во главе с Дмитрием Турсуновым.

- Довольны своей игрой?

- Я просто счастлива. Я не говорила себе: я должна победить 6:1. Я была настроена просто сражаться, продолжать играть на максимуме. И все получилось.

- Даже в моменты, когда все получается, вы далеки от спокойствия на корте? Хотя раньше вы были еще более эмоциональны.

- Стараюсь не думать об этом. Смотрю, против кого играю. Обсуждаю с тренером. А затем выхожу на корт с одной мыслью: бороться за каждое очко. Этим летом я довольно хорошо поработала. Думаю, все благодаря моей команде. Она помогает мне, как никто раньше. Я всегда знаю, что команда на моей стороне. И это помогает мне оставаться спокойной на корте, бороться за каждое очко. Я могу посмотреть на ребят из команды и увидеть их поддержку: давай, давай, продолжай в том же духе. Это мне очень помогает.

- Что знаете о следующей сопернице — Наоми Осаке?

- Еще не думала о следующем матче. Никогда против нее не играла. Знаю, что она действует довольно агрессивно. Еще разберем ее игру с тренером. Как уже сказала ранее, я только выхожу на корт и борюсь, борюсь за каждое очко. Для меня важно выкладываться на сто процентов.

- Для вас это первый "US Open", который вы начали с основной сетки, — и вы уже прошли довольно далеко.

- Я просто наслаждаюсь моментом. Перед каждым матчем я немного нервничаю. Но когда выхожу на корт, вижу людей, которые поддерживают меня. И я получаю удовольствие от игры. Я не ощущаю никакого давления.

- Вы ехали в Нью-Йорк с мыслью, что можете провести свой лучший турнир "Большого шлема" в карьере?

- Не думала об этом. Перед "US Open" я думала: вау, я выиграла свой первый финала, завоевала первый титул! Это добавило мне сил перед "Большим шлемом".

- Дмитрий Турсунов за свою карьеру много раз участвовал в турнирах "Большого шлема". Он давал вам какие-нибудь советы, как проводить такие турниры?

- Он лишь сказал мне: не думай о том, как дойти до финала, и о подобных моментах. Просто получай удовольствие. Потому что каждый матч — это новая история. Просто выходи и показывай все, на что способна. И больше ни о чем не думай. Только о текущем очке, гейме, сете, матче.

- Вы сказали, что ни от кого не ощущали такой поддержки, как от нынешней команды. Такая большая разница по сравнению с тем, что было до этого?

- Нет. До этого я недолго работала с Магнусом Тидеманом и Магнусом Норманом. Они всегда меня поддерживали, и до сих пор поздравляют с успехами. Норман всегда поддерживает меня. Пишет мне что-то мотивирующее: ты сможешь, ты справишься. Раньше у меня тоже была хорошая команда. Но сейчас — нечто большее. Даже если я провожу не лучший матч и понимаю, что в этот раз я реально ужасна, команда все равно продолжает верить в меня. И это не отличие от предыдущей команды. Не знаю, как это объяснить. Просто я нашла действительно свою команду. Я чувствую себя уверенно с ней.

- Какие компоненты вам удалось улучшить по сравнению с началом сезона?

- Я улучшила все. Передвижение по корту, подачу. Но я хотела бы еще увеличить процент попадания первой подачи.

- Вы выглядите уверенным в себе человеком как на корте, так и вне его. Вы всегда такая?

- Нет, я только начинаю расти и чувствовать уверенность в своих силах. К тому же мне очень помогает команда.