«Из-за того, что закрыли пляж ближе к Лукашенко, мест хватало не всем» 2.09.2018, 10:59

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Источник: gazetaby.com

Что говорят отдыхающие в сочинском санатории «Беларусь».

— Тут россиян больше отдыхает в нашем санатории, чем белорусов. А в отдельные времена так вообще единицы белорусов — в основном россияне. И благодаря этому наш санаторий держится на плаву, — недавно отрекомендовал Лукашенко сочинский санаторий «Беларусь», в котором он останавливается во время своих приездов на российский курорт.

Источник: gazetaby.com

«Салідарнасць» решила узнать, что о сочинском санатории говорят его рядовые клиенты. Для этого мы изучили отзывы на нескольких специализированных сайтах.

Начнем с сайта санатория. Ни один из отзывов, опубликованных в специальном разделе, не содержит в себе критики. Несколько примеров:

Источник: gazetaby.com

На этом сайте 48% оставивших отзывы клиентов ставят санаторию оценку «отлично», 28% — «очень хорошо», 7% клиентов оценивают работу «Беларуси» на «ужасно», 5% — «плохо».

kamtschatka (Германия): «Ich war sehr zufrieden! Возвращаешься во времена СССР, мне понравилось. Великолепный парк, пляж, массаж, еда мне тоже понравилась, всё было вкусно и много, не могу понять, кто пишет, что еда плохая.

Номер тоже неплохой, единственное диван очень скрипел, что я забыла при выезде сказать администратору. Номер чистый, холодильник, кипятильник, посуда, утюг, сушилка для белья, 2 телевизора, 2 кондиционера, это в одноместном двухкомнатном номере.

На пляже большие новые полотенца, хорошие лежаки, в кафе можно вечером спокойно посидеть, я точно ещё раз приеду в «Беларусь», до встречи родной Сочи!»

irina23643 (Новосибирск): «Из положительного здесь только парк на территории и спортплощадка. Мы жили в приморском корпусе, когда зашли в номер, впечатления были не самые приятные. Матрас скрипит, на балконе паутина, мебель вся в пыли. В ванной ужасный запах, сколько раз ходили на ресепшн, реакции ноль.

Убираются в номерах два раза в неделю, если 3-4, то вам крупно повезло. Полотенца меняют раз в неделю. Максимум что они могут сделать в номерах, так это пропылесосить. И пока горничным не сделаешь замечание, грязь с тумбочек они не уберут.

До дежурной медсестры невозможно достучаться. Когда зашла к ней в кабинет, увидела такую картину: медсестра сидит, разговаривает со своей коллегой, при этом попивая чай. С недовольным лицом отвечала на все мои вопросы.

Помощи от них я не дождалась. Вызывали врача в номер, сказали, что придет до 22:00. В итоге ждали его до 11 вечера, он так и не явился.

Про wi-fi я вообще молчу. В столовой посуда грязная, иногда приносят уже холодный чайник. Оценку санаторию могу поставить только такую: 1/10».

otzovik.com

Аноним1385233 (Москва): «Плюсы: 1) Хорошо оборудованный пляж; 2) Сбалансированное питание; 3) Очень красивая и ухоженная территория».

Минусы: 1) Большинство номеров совдеповские; 2) Номера очень тесные; 3) Дороговато! За те же деньги Турция 5-ти звездочный отель можно посетить.

В августе 2017-го. пребывали в санатории 8 дней, путевка без лечения. Питание на твердую 4-ку (как в хорошем кафе), еда разнообразная, мы довольны, хотя постоянные гости говорят, что в прошлом году питание было лучше.

Номер у нас был нормальный, но для двоих тесновато (приморский корпус). Очень хорошо оборудован пляж, но из-за того, что частично закрыли пляж ближе к Лукашенко, мест хватало не всем! В целом за исключением немногих минусов, мы довольны!»

irinka45 (Москва): «Отдыхала в санатории Беларусь в июне 2016 года. Постараюсь описать свои впечатления максимально объективно. Начну с плюсов: санаторий располагает большой ухоженной территорией, хорошо оборудованным пляжем и вполне приличными номерами.

Плюсы на этом заканчиваются и начинаются минусы: чтобы добраться до пляжа, нужно преодолеть 234 ступеньки (правда с 9-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00 работает эскалатор, если ты хочешь попасть на пляж в другое время, пожалуйста, иди по лестнице).

Несмотря на наличие большой территории, детская площадка расположена прямо под окнами Приморского корпуса, что делает отдых очень шумным. Правда, если окна выходят на море, будет ненамного тише, - там идет строительство еще одного корпуса. Отдельно хочется сказать про питание: все ,что можно испортить, там испорчено, еда невкусная, однообразная, при этом ее еще и мало, мужчины жаловались, что все время остаются голодными».

il-3090 (Санкт-Петербург): «(…) Номер. Меня поселили в главный корпус. Номер небольшой, в духе лучших традиций СССР: чистенько, но бедненько. Никаких магнитных карт, а только старый и проверенный железный ключ!

Пару стульев, красный ковер, односпальная кушетка, стол, шифоньер, электрический чайник, зеркало, советский холодильник (пустой) и старый телевизор. Благо был кондиционер, который работал исправно. Имелся набор столовых принадлежностей (чашки, блюдца, ложки, вилки).

Ванная комната, чего и следовало ожидать, без изюминки. (…)

Питание. Интересно организована подача блюд. Тетя-официант, работающая здесь со времен СССР, на тележке вывозит гору разных блюд, и, остановившись у каждого столика, словно метатель диска, раскидывает их вам на стол. Внешний вид блюд — по-домашнему, без изысков. Вкус — съедобно».

booking.com

Kuznetsov (Россия): «Понравилось: в резиденции Батьки Лукашенко отличное питание и капитальная охрана.

Не понравилось: скучно, на дискотеке 5 девочек. На 15 гектарах великолепного дендрария редко кого встретишь, да и вай-фай в номерах не работает».

Vita (Россия): «Плюсы: Шикарная территория. Чистейший воздух. Тишина. Эскалатор до пляжа. Пляж благоустроенный — придраться не к чему. Дружелюбный персонал. Электрокар на территории. Между «Беларусью» и «Русью» хороший магазин фрукты-овощи, с местными вкусняшками.

Не понравилось: питание в столовой. Дают меню, отмечаешь галочками себе на завтра омлеты, борщи, форели... А по факту получаешь одну и ту же картошку с мясом. Нам даже на завтрак давали эту картошку с мясом. Долго есть это трудно, т.к. готовят невкусно».

Источник: gazetaby.com

Санаторий «Беларусь» — одна из старейших здравниц Сочи. Основан в 1956-м, реконструирован в 2006-м. Принадлежит Главному Управлению делами Лукашенко Беларуси. Санаторий расположен в 150 м от моря, в 7 км от железнодорожного вокзала, в 35 км от аэропорта.

Рассчитан на 394 места и состоит из двух спальных корпусов: «Главного» и «Приморского», Гостевого дома и четырех коттеджей.

Профили лечения: нервная система, сердечно-сосудистая система, дерматология, опорно-двигательный аппарат. На территории здравницы расположен уникальный дендропарк площадью в 15,56 га.

Рядом с «Беларусью» находится государственная резиденция Лукашенко РФ «Бочаров ручей».