«Привезли сами и отдали»: как родители из Лоева боролись с властями за трехмесячного сына 4 2.09.2018, 11:17

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Один из примеров белорусской солидарности.

Семье из Лоева, 34-летней Алесе Фоминых и ее супругу, органы опеки вернули трехмесячного сына Максима, сообщает tut.by.

«Привезли сами, отдали, сказали, что мы молодцы — все необходимое сделали. Никаких условий пока больше не ставили», — рассказала Алеся.

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

34-летняя Алеся Фоминых родила первенца 10 мая. Мальчика изъяли из семьи в начале августа. Причинами изъятия ребенка в комиссии исполкома называли то, что его отец злоупотреблял спиртным, в доме была антисанитария, отсутствовал запас детской одежды и посуды, не было водопровода. Мать мальчика объясняла такое положение дел трудным материальным положением семьи. «Говорили, что у нас антисанитарные условия, что нужно отремонтировать печь, полы, поклеить обои, что нужно провести воду. Воды у нас действительно нет, мы ее уже много лет носим от соседки, она не против. Но сказали, раз у вас будет ребенок, вам нужна своя вода».

Но денег на проведение коммуникаций в семье не было.

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О проблеме стало известно журналистам независимых СМИ. Когда в интернете появились первые статьи на эту тему, семье вызвались помочь неравнодушные люди. Одни перечисляли Алесе на карточку деньги, другие — помогали игрушками и одеждой, а благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» вызвалась оплатить работы по проведению в дом воды.