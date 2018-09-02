Митинг за объединение Молдовы с Румынией перерос в столкновения с полицией 1 2.09.2018, 11:22

Участники акции прошли пешком более 1300 километров.

Участники марша за объединение Молдовы с Румынией, который стартовал 1 июля в румынском городе Алба-Юлия (1918 года там провозгласили объединение румынских земель), 1 сентября провели митинг в Кишиневе, в ходе которого произошли столкновения с молдавской полицией.

Об этом пишет NewsMaker (перевод – eurointegration.com.ua).

Участники акции прошли пешком более 1300 километров с остановками в важных местах времен Первой мировой войны и воссоединения Румынии.

Конфликт произошел при попытке задержания правоохранителями автобусов, которые должны были играть на митинге роль подвижных музеев - информационных стендов об истории Румынии.

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Мариана Бециву рассказала, что полиция не задерживала автобусы, а лишь доставила их на специальную стоянку за городом, чтобы "не мешать дорожному движению".

"Несколько десятков полицейских в масках буквально выбросили (их, протестующих, которые перекрыли дорогу - ред.) на обочину, силой протащив по асфальту", - говорится в сообщении СМИ.

В митинге в поддержку объединения Молдовы и Румынии приняли участие тысячи людей, в частности и 34 граждан Румынии, которых накануне молдавские пограничники два дня не впускали на территорию Молдовы. Запрет получил только организатор марша, лидер унионистского движения "Acţiunea 2012" Джордже Симион, которого пограничная полиция обвинила в "агрессивном и неадекватном поведении". Он все обвинения отвергает.

МИД Румынии вызвал посла Молдовы в Бухаресте для объяснений относительно запрета румынским гражданам на въезд в соседнюю страну.

Румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что "очень внимательно и с обеспокоенностью" следит за ситуацией, сложившейся на границе с Молдовой.