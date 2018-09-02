«Бомба на удачу»: новые подробности о ликвидации Захарченко 2.09.2018, 8:10

В «ДНР» назвали тип убившей главаря террористов бомбы.

В «ДНР» назвали тип убившей главаря террористов бомбы.

Так называемый советник главаря боевиков ДНР Александр Казаков рассказал подробности убийства Александра Захарченко.

По его словам, взрыв произошел непосредственно в момент, когда Захарченко и "министр доходов и сборов" ДНР Александр "Ташкент" Тимофеев с охраной заходили в кафе "Сепар", пишут российские СМИ, сообщает apostrophe.ua.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович (Захарченко, - Апостроф), затем еще один охранник и "министр доходов и сборов" ДНР Александр Тимофеев",- сказал он.

Казаков отметил, что закладка бомбы была сделана в ночь с 30 на 31 августа.

"Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - сказал он, также выразив мнение, что за ликвидацией Захарченко стоят "те же самые люди", которые убили террористов Арсения Павлова "Моторолу" и Михаила Толстых "Гиви".

В руководстве ДНР также сообщили, что Тимофеев, пострадавший при взрыв, находится в сознании, его жизни ничто не угрожает.