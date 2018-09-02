Человек-глыба 1 Андрей Санников

2.09.2018, 11:34

За свободу и справедливость надо бороться, как делал это Джон Маккейн.

Все же Джон Маккейн – глыба. Так точно накануне смерти написать сценарий траурной церемонии, мог только великий патриот и боец. Было и красиво, и торжественно, и с достоинством, и эмоционально, и без фальши. Он показал действительно великую Америку. Ее не надо снова делать такой, ведь она уже существует. Действующий президент Америки демонстративно не был приглашен не потому, что Маккейн продолжал с ним бороться и после смерти, а потому, что тот просто не вписывался в его представление об Америке, которая превыше всего ценит свободу и уважение личности.

Зато были два его соперника: Джордж Буш, которому он уступил в партийной номинации, и Барак Обама, которому он проиграл выборы. Буш говорил о своем однопартийце как о близком друге, Обама же, как мне показалось, хотел понравиться покойному сенатору.

После своей смерти Джон Маккейн показал себя таким же сильным и принципиальтным лидером, каким был при жизни. Печальная церемония прощания с Маккейном внушила больше оптимизма и веры в справедливость, чем зажигательные речи многих политиков. Просто за свободу и справедливость надо бороться, как делал это Джон Маккейн.

Покойся с миром, Сенатор...

Андрей Санников, «Фейсбук»