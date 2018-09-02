Reuters: По союзнику России нанесли ракетный удар 2.09.2018, 11:44

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В армии диктатора это скрывают.

Взрывы на авиабазе сирийских правительственных войск Меззе неподалеку Дамаска были произошли вследствие ракетных ударов по базе и ответа сирийских систем ПВО.

Об этом заявил региональный чиновник союза, который поддерживает сирийское правительство, сообщает Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).

Военные наблюдатели, Сирийская обсерватория по правам человека, заявила, что взрывы произошли в результате израильских авиаударов, и что они привели к гибели и ранениям.

Впрочем представитель сирийской армии заявил об отсутствии "израильской агрессии", сообщает CNN.