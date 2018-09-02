«Ну и закостенела наша власть вся» 1 2.09.2018, 11:47

Белорусы – о коррупции в стране при Лукашенко.

«Газета Слонимская» провела опрос: что вынуждает белорусских чиновников брать взятки?

Лидия:

— Думаю, что алчность. Чем больше денег, тем больше хочется. А тот, кто даёт взятки, просто хочет, чтобы решился его вопрос. Сейчас такое время — просто так никто ничего не хочет делать. А дал денег — и вопрос решился.

Наталья:

— Может, у кого-то нехватка денег. Кому-то что-то нужно, поэтому и берут. Или просто человеческая жадность.

Маргарита:

— Возможно, у кого-то жизненная необходимость. Может, у людей такие обстоятельства, которые вынуждают брать взятки, и другого выхода они просто не видят.

Дмитрий:

— Жажда легких денег. Если смотреть со стороны, то того, кто берет взятки, можно оправдывать — это как помощь своей семье. А тот, кто даёт взятку, просто ищет легкий путь для решения своей проблемы.

Анна:

— Наверное, непорядочность. У нас люди сами приучили брать взятки — это всё социальный аспект. Всё в обществе заложено. Это такой круговорот — один дал взятку, а другой взял. И так одно за одним идёт. Их вынуждает какая-то несостоятельность.

Жанна Петровна:

— Плохое воспитание и наглость. Пока не дашь взятку — вопрос не будет решён. Ну и закостенела наша власть вся. Я сама никогда не давала взятки. Знаю, что в быту ходит молва, что врачи берут часто взятки. На остановке иногда сидишь и слышишь, как люди говорят об этом. И очень большие нарекания на медицину.