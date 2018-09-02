В России проходят массовые митинги против повышения пенсионного возраста

В России проходят массовые митинги против повышения пенсионного возраста10
- 2.09.2018, 12:21
- 4,774
На улицы городов вышли тысячи человек.
В городах России 2 сентября начались митинги против пенсионной реформы. Так, уже закончились митинги КПРФ во Владивостоке и Барнауле, сообщает «Интерфакс».
Во Владивостоке активисты собрались на Привокзальной площади: по данным мэрии, всего пришло до 250 человек, по подсчетам организаторов — до двух тысяч. «МБХ-Медиа» пишут о 350 участниках и отмечают, что организаторы не давали возможность выступить представителям других партий, пишет «Новая газета».
Во Владивостоке состоялся массовый митинг протеста— КПРФ (@kprf) 2 сентября 2018 г.
По оценкам организаторов на привокзальную площадь вышло более 2000 человек. Митинг был открыт выступлением первого секретаря Приморского краевого комитета КПРФ Анатолия Долгачева.Анатолий Долгачев в с...https://t.co/dtdRQQRvwk pic.twitter.com/AaWLSFUtnJ
В Барнауле митинг прошел в сквере по улице Титова. Помимо представителей местного отделения КПРФ, как отмечает Интерфакс, присутствовали также и активисты регионального отделения партии «Яблоко», а также жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.
В Новосибирске митинг состоялся на площади Пименова около Государственной публичной научно-технической библиотеки. Журналисты «Tayga.Info» оценили число участников в две тысячи человек.
В Новосибирске очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Призывают Путина уйти в отставку https://t.co/dfLrO567Uz pic.twitter.com/saoh1dCpos— Тайга.инфо (@taygainfo) 2 сентября 2018 г.
В Биробиджане, как пишет местное издание «Набат», на митинг КПРФ на площади Ленина пришло также около двухсот человек человек — выступить дали представителям «Справедливой России» и ЛДПР.
В Екатеринбурге КПРФ провели «Позорный полк» против пенсионной реформы — наподобие того, что недавно прошел в Комсомольске-на-Амуре. Около 500 человек прошлись в центре города с портретами депутатов думской фракции «Единой России».
В Екатеринбурге у "Уральца" собрался митинг против пенсионной реформы https://t.co/fCBrX8YPeH pic.twitter.com/iY5iUxgC26— NGZT.ru | Новости Екатеринбурга (@NGZTru) 2 сентября 2018 г.
В Москве 2 августа власти согласовали два митинга против пенсионной реформы. Демонстрация КПРФ пройдет на проспекте Академика Сахарова с 12:15 до 14:00, а «Справедливой России» — в то же время на Суворовской площади.
На проспекте Сахарова в Москве начинается митинг Красных сил против повышения пенсионного возраста pic.twitter.com/fjUwXtOjWP— Красный Рассвет (@communistdawn) 2 сентября 2018 г.
Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.