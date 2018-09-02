«Пенсии украли»: Москва вышла на митинг против Путина (Видео, онлайн)4
- 2.09.2018, 13:39
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В столице РФ проходит акция против повышения пенсионного возраста.
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против повышения пенсионного возраста. Акция согласована с властями, ее организатором является столичное отделение КПРФ.
Организаторы заявили 15 000 участников. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 12.30 мск через рамки на территорию проведения акции прошли 7400 человек, сообщают «Ведомости».
Акции против пенсионной реформы прошли в воскресенье и в других городах России. Во Владивостоке на митинг, по подсчетам организаторов, пришло около 2000 человек. В Новосибирске акция собрала примерно 2500 участников, ее организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор». В Екатеринбурге в акции под названием «Позорный полк» приняли участие 500 человек, они собрались в центре города с портретами депутатов фракции «Единой России».
К 12:30 на территорию митинга КПРФ #ПротивПенсионнойРеформы на пр-те Ак. Сахарова прошли 7,4 тыс. участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 2 сентября 2018 г.
Входящий поток людей уменьшается. Выходящий поток растет. За 15 минут вышли 0,5 тыс. чел. #БелыйСчётчик продолжает подсчет. pic.twitter.com/9CMmb5t6aP
На проспекте Сахарова в Москве начинается митинг Красных сил против повышения пенсионного возраста pic.twitter.com/fjUwXtOjWP— Красный Рассвет (@communistdawn) 2 сентября 2018 г.
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.