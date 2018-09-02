«Пенсии украли»: Москва вышла на митинг против Путина (Видео, онлайн) 4 2.09.2018, 13:39

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Фото: novayagazeta.ru

В столице РФ проходит акция против повышения пенсионного возраста.

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против повышения пенсионного возраста. Акция согласована с властями, ее организатором является столичное отделение КПРФ.

Организаторы заявили 15 000 участников. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 12.30 мск через рамки на территорию проведения акции прошли 7400 человек, сообщают «Ведомости».

Акции против пенсионной реформы прошли в воскресенье и в других городах России. Во Владивостоке на митинг, по подсчетам организаторов, пришло около 2000 человек. В Новосибирске акция собрала примерно 2500 участников, ее организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор». В Екатеринбурге в акции под названием «Позорный полк» приняли участие 500 человек, они собрались в центре города с портретами депутатов фракции «Единой России».

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.