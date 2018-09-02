Хамство таксистов и официантов: почему в Беларуси хромает сфера услуг 31 Ирина Шатило, «Брестская газета»

2.09.2018, 12:31

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Многие в стране работают по принципу «Не нравится – уходите!».

Когда я раньше слышала от иностранцев о том, что в Беларуси хромает сфера услуг, я, честно говоря, удивлялась.

Но недавно на себе испытала весь спектр ее некомпетентности.

Когда знакомые, которые приезжали погостить в Синеокую, указывали среди наших минусов на неважную сферу услуг, я сразу представляла хамящих таксистов и разливающих на клиентов кофе официантов и недоумевала.

И дело не в том, что я ни разу с таким не сталкивалась, а в том, что это случалось очень редко и я раньше особо не придавала этому значения, списывая все на человеческий фактор. Мол, в семье не без урода. «Неужели за границей прям все так идеально?» – задавалась я вопросом. И вот только недавно поняла, что имели в виду приезжие.

Дело в том, что для большинства субъектов белорусской сферы услуг негласный закон «Клиент всегда прав!» и не закон вовсе. Многие из них действуют скорее по принципу «Не нравится – уходите!». Расскажу на примерах.

До отъезда в отпуск мне нужно было сделать страховку на время пребывания за границей. Пришла в страховое агентство, объяснила, куда еду и с какой целью. А специалист развернула ко мне экран своего монитора, показала список возможных вариантов страхования и спросила: «Вам какую?» Вопрос: зачем этот человек там сидит, если я должна сама разбираться, какая именно система страхования мне нужна в конкретном случае?

Еду в маршрутке. Водитель громко и нецензурно орет в трубку смартфона. Судя по крикам, недоволен проказами своего ребенка. Вопрос: почему я и все остальные пассажиры должны все это слушать? Водитель чувствует себя за баранкой как дома. Имеет ли он на это право? Думаю, нет. Ведь он на работе.

Подхожу к лотку с мороженым. Спрашиваю, какое не очень сладкое. Получаю возмущенный ответ: «Откуда я знаю?» Вопрос: а кто это, черт возьми, должен знать?

Прихожу в ремонт починить замок в сумке. Сотрудник объясняет, что не знает, смогут ли они произвести починку, поскольку специалист по этим вопросам постоянно на рабочем месте не находится. Дает мне визитку и предлагает позванивать – авось она придет. Вопрос: это качественное оказание услуги?

Возможно, я не обратила бы на это все внимания, не приключись эти проблемы в короткий промежуток времени. Белорусская сфера услуг действительно хромает. И, прежде чем привлекать в страну туристов, следует разобраться с обслуживанием местных граждан. И если государственные монополии еще могут себе позволить оказывать услуги так-сяк (хотя и не должны), поскольку альтернативы у потребителей их услуг просто нет, то частному бизнесу (если это действительно бизнес) стоит задуматься о том, как удержать клиентов. Ведь конкуренция растет.

Представители белорусской сферы услуг должны усвоить наконец-то и понимать, что хочется им этого или нет, но клиент всегда прав.

Ирина Шатило, «Брестская газета»