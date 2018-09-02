Экс-президент Армении Саргсян может стать фигурантом дела о мошенничестве 2.09.2018, 12:39

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Российский бизнесмен армянского происхождения добровольно явился к следователям и дал показания,

Имя бывшего президента Армении Сержа Саргсяна фигурирует в деле о хищении путем мошенничества акций ОАО банка "Кредит Ереван" и ООО "Лев Марсед" в особо крупных размерах, которое расследует главное следственное управление Следственного комитета Армении.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома Армении, пишет PanARMENIAN.Net.

Армянские следователи сообщили, что получили фактические данные о превышении должностных полномочий высокопоставленными чиновниками исполнительной власти.

Уголовное дело о мошенничестве с акциями банка было возбуждено в 2009 году. Обвиняемым по нему проходил российский бизнесмен армянского происхождения Левон Маркос, которого объявили в розыск.

В ноябре 2009 года производство по уголовному делу было приостановлено. 18 мая 2018 года арест в качестве меры пресечения в отношении Маркоса сняли, а приостановленное производство по уголовному делу возобновили и поручили главному следственному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении.

19 июля Маркос добровольно явился в следственный орган и был допрошен. Он дал показания, что приобрел банк на основании предложения, сделанного высокопоставленным чиновником Армении.

До заключения сделки от бизнесмена скрыли реальное финансовое состояние банка и факт неплатежеспособности. Когда Маркос выяснил реальное финансовое состояние банка, от него потребовали передать часть принадлежащей банку "Кредит Ереван" недвижимости высокопоставленному чиновнику.

Бизнесмен отказался, после чего в его отношении начали незаконное уголовное преследование. Чтобы он не мог вернуться в Армению, его объявили в розыск.

Позже Маркос узнал, что его сотрудников уволили из банка, а сам банк и принадлежащее ему в Армении имущество без его ведома было отобрано при неизвестных обстоятельствах.

23 апреля уличные акции протеста в Ереване вынудили Саргсяна уйти в отставку с должности главы правительства. С 2008-го по 2018 годы он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.

8 мая Национальное собрание Армении избрало лидера протестов и главу оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Он пообещал не допустить мести в отношении представителей прежней власти.