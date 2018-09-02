В Дании арестовали российский корабль 3 2.09.2018, 11:20

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Иллюстрационное фото

На борту судна «Новая Земля» находились 19 человек.

Власти Дании арестовали судно «Новая Земля», которое принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов со ссылкой на инспектора в Дании Мортена Баха.

Судно арестовали 30 августа у мыса Скаген. На его борту находятся 19 россиян, дальнейшая судьба которых неизвестна.

Это не первое судно пароходства, которое арестовали за границей. В середине июля в Испании арестовали теплоход «Заполярье». По информации МФТ, его экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. В Испании также с начала мая находится судно «Северная земля», которое столкнулось с похожими проблемами.

Кроме того, в тяжелой ситуации находится судно «Поморье», которое не сколько месяцев не может выйти из Нового Орлеана. Начальник управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светлана Шевелева рассказал, что экипаж должен был выполнить короткий рейс, но они утеряли два якоря, и судно не смогло вернуться в Европу. У моряков нет американских виз и уже закончились контракты.

«Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца», — отметил Фишов. По его словам, руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт или игнорирует запросы о планах по выходу из кризисной ситуации.