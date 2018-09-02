Белорус в магазине попробовал орешек – охрана вызвала милицию 17 2.09.2018, 12:59

4,815

Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в магазине «Соседи» в Минске.

Об этом написано на каждой коробке с развесными орехами и сухофруктами в торговых залах магазинов: мол, нельзя пробовать до оплаты. Но в случае с Андреем дело дошло не то что до охраны — вызвали милицию! И покупатель, и руководство сети стоят на своем — они правы. Расходятся только в масштабах преступления. Андрей говорил, что попробовал один орешек, охрана — съел горсть арахиса на 28 копеек, пишет onliner.by.

Андрей не студент. Ему 33 года. Про себя уточняет, что «был прилично одет».

— Вчера взяли билеты в кино в ТЦ Galileo. Там есть магазин «Соседи». Девушка предложила купить орешков — я попробовал один, нормальный. Взяли арахис, воду, пошли платить. На выходе охранники подходят, сразу дерзко: «Вкусно было?» Я не сразу понял, о чем речь: «В смысле?» Он начинает что-то говорить, не помню уже что. Я все отрицал и пошел дальше. Охранник стал хватать меня за руки: «Ты брал арахис».

Идти в комнату охраны Андрей отказался. Сошлись на том, что надо вызывать милицию.

— Приехали сотрудники в шлемах, бронежилетах — засмеялись. Охрана стоит серьезная, будто поймали преступника.

На часах была половина восьмого. В кино девушка пошла одна.

— Мы поехали в отделение милиции через дорогу, в одну из «башен» на вокзале. Вообще, к сотрудникам органов у меня вопросов нет. В отделении смеха было еще больше. Говорили: да что вас всех так на орешки там тянет? Оказалось, что мой случай не первый, заявлений по аналогичному поводу лежит несколько.

Андрей был уже готов все забыть и простить. Но охрана магазина написала, что он съел горсть орехов, 35 г, на 28 копеек.

— Вот это меня возмутило! Я не отрицаю, что съел орешек. Но один! Буду писать заявление, пусть проводят проверку своей лжи. Мне испортили вечер, избавили от кино, выставили вором перед толпой людей.

Охране все равно, орешек или красная рыба

— В магазине на улице Бобруйской это частый конфликт, — рассказали в руководстве «Соседей». — Очень проходное место, много студентов. Чуть ли не каждый день случается конфликт по поводу «попробовал». То же самое с Андреем: охрана окликнула его, но он отмахнулся и поспешил на эскалатор.

— Не слишком ли много суеты из-за одного или нескольких (точное количество не установлено) орешков арахиса?

— Охрана работает. Им все равно, арахис это или красная рыба. Каждый раз они вежливо просят просто оплатить эти несколько копеек. Но в данном случае покупатель проявил упрямство.