Падение рубля сулит России инфляционный фейерверк 2.09.2018, 13:09

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«Чудовище» российской инфляции пробудилось ото сна.

Две волны падения рубля, подбросившие курс доллара на 21% с начала года, похоже, пробудили ото сна "чудовище" российской инфляции, пишет finanz.ru.

По итогам последнего месяца лета темпы роста цен на уровне потребителей ускорились на четверть: к 27 августа годовая инфляция впервые с сентября 2017 года превысила 3%, подсчитали аналитики Росбанка на основе недельной статистики Росстата.

К началу сентября это будет 3,1%, а к концу месяца 3,4-3,6%, прогнозирует директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

В прошлом году август и сентябрь сопровождались дефляцией, но в этом году ждать ее бессмысленно, объясняет он: слабеющий рубль увеличивает цены на импорт, а урожай ниже прошлогоднего, из-за чего плодовоощная продукция дешеветь не будет.

Рост цен на зерновые уже ускорился до 1,2% за неделю, указывает Росбанк. Настолько же резко подорожала мясная продукция. К концу третьего квартала инфляция ускорится до 3,5-3,6%, прогнозируют аналитики банка.

На прошлой неделе появилась информация, что Минэкономразвития пересмотрело годовой инфляционный прогноз с 3,1% до 3,4%, но он, похоже, устарел, еще до официальной публикации, говорит Тремасов.

"Если месячные данные подтвердят недельные оценки, то можно будет уверенно говорить, что инфляционные тренды вновь переместились выше прогнозной траектории, и растёт вероятность превышения таргета ЦБ (4%) уже в этом году", - добавляет он.

Чуть больше чем за полгода инфляция ускорится вдвое - с 2,4% в мае до 4,5% к декабрю и выше 5% в первой половине следующего года, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Угроза инфляционного всплеска ЦБ, если она подтвердится, станет сильнейшим аргументом в пользу повышения ставки ЦБ, причём уже на ближайшем заседании 14 сентября, отмечает Тремасов: регулятору придется решительнее защищать рубль.

Рынок фьючерсов на ставку RUONIA оценивает вероятность ужесточения политики центробанка до конца года в 90%. Согласно котировкам, ставка вырастет на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

Но этот шаг может стать лишь началом длинного цикла: над рублем и экономикой продолжают нависать риски ужесточения санкций и разрастания кризиса на развивающихся рынках.

Если законопроект о санкциях будет принят быстро и в жестком виде, а настроения инвесторов в EM продолжатся ухудшаться, например, после решения США обложить пошлинами 200 млрд долларов китайского экспорта, можно ожидать повышения ставки ЦБ на 2-3 процентных пункта, отмечает Тремасов.

Новая волна ослабления рубля "может похоронить все надежды на сохранение ценовой стабильности, а это будет иметь разрушительные последствия, прежде всего, для рынка госдолга", заключает эксперт.