Опубликована секретная директива ООН по режиму Асада в Сирии 2.09.2018, 13:17

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ООН разрешает содействовать реконструкции сирийской экономики только после перехода политической власти в стране.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала текст секретной директивы ООН по работе в Сирии. В документе говорится, что организация будет готова содействовать реконструкции Сирии только после политического перехода власти. Опубликованный газетой документ датируется 17 октября, пишет РБК.

В документе прописано, что для страны по-прежнему критично оказание гуманитарной помощи. ООН и Генеральный секретарь организации будут всячески содействовать отправке гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования (HRP). План подразумевает создание в Сирии «минимальных условий для жизни для пострадавших [от войны] сообществ». «Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в документе.

«ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто подлинное соглашение о политическом переходе [власти]», — подчеркивается в директиве.