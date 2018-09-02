Ольга Николайчик: На защитников Куропат напали провокаторы
- 2.09.2018, 13:14
- 1,605
Охрана ресторана не смогла разблокировать вход в заведение и устроила провокацию.
Задержанные защитники Куропат Денис Урбанович, Максим Винярский и Филипп Шавров находятся в изоляторе временного содержания Минского района (ул. Скорины, 20). Об этом сообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец, передает «Радыё Свабода».
Активисты были задержаны поздно вечером 1 сентября около ресторана «Поедем поедим». Как рассказала очевидец событий Ольга Николайчик, Филипп Шавров принес большой камень, который положил посередине проезда к воротам развлекательного комплекса. Охранники пытались отодвинуть препятствие, но им это не удалось.
После этого случилось драка посетителей-провокаторов с защитниками. В результате администрация учреждения вызвали сотрудников милиции и ГАИ, Винярского, Урбановича и Шаврова задержали. Очевидно, в понедельник пройдут суды.
Протесты против деятельности ресторане рядом с местом расстрелов жертв сталинских репрессий длятся уже более трех месяцев.