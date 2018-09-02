Ольга Николайчик: На защитников Куропат напали провокаторы 2.09.2018, 13:14

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Ольга Николайчик

Охрана ресторана не смогла разблокировать вход в заведение и устроила провокацию.

Задержанные защитники Куропат Денис Урбанович, Максим Винярский и Филипп Шавров находятся в изоляторе временного содержания Минского района (ул. Скорины, 20). Об этом сообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец, передает «Радыё Свабода».

Активисты были задержаны поздно вечером 1 сентября около ресторана «Поедем поедим». Как рассказала очевидец событий Ольга Николайчик, Филипп Шавров принес большой камень, который положил посередине проезда к воротам развлекательного комплекса. Охранники пытались отодвинуть препятствие, но им это не удалось.

После этого случилось драка посетителей-провокаторов с защитниками. В результате администрация учреждения вызвали сотрудников милиции и ГАИ, Винярского, Урбановича и Шаврова задержали. Очевидно, в понедельник пройдут суды.

Протесты против деятельности ресторане рядом с местом расстрелов жертв сталинских репрессий длятся уже более трех месяцев.