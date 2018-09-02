Краник закрывается 9 2.09.2018, 13:32

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Для белорусской экономики начинается время затягивания поясов.

Из-за российского налогового манёвра Беларусь будет терять до полутора миллиарда долларов каждый год. Это примерно 5% от ВВП. Огромная сумма, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Это означает, что белорусская экономика избавится от углеводородной «иглы», на которой сидела более 20 лет. Российская нефть для Беларуси будет стоить столько же, сколько и для других стран. Беларусь не сможет перепродавать российские углеводороды.

С 24 миллионов тонн российской нефти примерно 6 миллионов реэкспортируется с наценкой в страны Евросоюза. Большая часть из остальных 18 миллионов тонн после переработки в Мозыре и Новополоцке также идет на зарубежный рынок. Все это приносило значительные доходы. Теперь краник закрывается. Начинается время затягивания поясов.