Турция призвала Грецию начать отношения с «чистого листа» 2.09.2018, 13:59

Мевлют Чавушоглу

Фото: ukrinform.ru

МИД Турции выступил с инициативой двусторонних переговоров без выдвижения условий.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа".

"Ситуация вокруг наших отношений сегодня не выгодна нашим странам. Важно укрепить доверие. Мы должны открыть новую страницу в наших отношениях", - сказал он в интервью газете Ta Nea, передает Reuters (перевод – nv.ua).

По его словам, единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются "двусторонние переговоры без выдвижения условий".

Турция обвиняет власти Греции в "предоставлении убежища преступникам" – турецким спецназовцам, которые сбежали в Грецию на военном вертолете после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Анкара требует от Греции экстрадировать их, чтобы они предстали перед судом в Турции.

"Греческая система правосудия, вопреки правилам и принципам международного права, позволяет преступникам оставаться безнаказанными и нарушает права жертв", - сказал Чавушоглу.

Отношения Греции и Турции нестабильны и очень напряжены из-за множества спорных вопросов: от этнически разделенного Кипра до прав на острова в Эгейском море. Они еще более обострились после того, как в Турции в качестве пленных были задержаны двое греческих солдат.