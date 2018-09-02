Вероника Домбровская: Если чиновники не умеют ценить спортсменов, они зря занимают места 8 2.09.2018, 14:08

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Вероника Домбровская

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу обратилась к министру.

Кикбоксер Вероника Домбровская написала открытое письмо министру спорта Беларуси Сергею Ковальчуку, выразив претензии к белорусской федерации кикбоксинга.

Текст письма опубликовало издание pressball.by:

Открытое письмо министру спорта Республики Беларусь

Министру спорта Республики Беларусь Ковальчуку Сергею Михайловичу

Копии

Главному редактору газеты "Спортивная панорама" Пехтереву Владимиру Федоровичу

Главному редактору газеты "Прессбол" Кайко Сергею Михайловичу

Уважаемый Сергей Михайлович!

Направить вам открытое письмо меня, Домбровскую Веронику Владимировну, до недавнего времени члена национальной сборной Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу (с 2000-го по июнь 2018-го), 13-кратную чемпионку мира, семикратную чемпионку Европы, многократную победительницу Кубка мира 2001-2018 годов, многократную чемпионку Беларуси, заслуженного мастера спорта РБ, спортсменку-инструктора Министерства спорта, признававшуюся Белорусской федерацией кикбоксинга и тайского бокса лучшей спортсменкой года, заставила сложившаяся ситуация.

Суть моего обращения в следующем. Спортсмены утверждают, что спорт это не просто их профессия — это то, чем они живут. Профессиональными спортсменами обычно становятся те, кто с малого возраста думал только о своих спортивных успехах. Я свой спортивный путь начинала с 6 лет. Стала заниматься кикбоксингом (раздел сольных композиций). В 1999 году приехала в Минск к тренеру Евгению Добротворскому и поступила в Республиканское училище олимпийского резерва. Я единственная в мире спортсменка, которая на всех чемпионатах мира, Европы, с 2000 года по 2015-й, завоевывала золотые медали (в 2016-2017 были серебряные награды). Признана лучшей спортсменкой Кубка мира 2004-го и 2005-го годов.

Я так скажу. Лидерские амбиции у любого спортсмена должны быть. Иначе он не состоится. Спорт — это ведь тяжкий труд. Нужно все время преодолевать себя, каждый день и час, каждую минуту. Ну, кто выходит на площадку, чтобы занять последнее место? Таких же нет. Золотая медаль одна, и все хотят ее получить, или хотя бы войти в тройку призеров. Ведь когда спортсмены получают награды, стоя на пьедестале, и звучит гимн, они прославляют ту страну, которая их вырастила.

В этом году я планировала завершение карьеры. Хотелось уйти достойно, на заключительных соревнованиях завоевать для страны медали. Но в федерации сказали, что денег нет. На Кубок мира больше выделять не будут, только на чемпионаты мира и Европы. Я решила сама собрать средства на соревнования. Частично помогли неравнодушные люди, знающие и верящие в меня, частично свои добавила. Когда сообщила в федерацию, что хочу поехать выступить, согласна одна, без тренера, мне было отказано. Не объясняя причин, бросая телефонную трубку, не отвечая на звонки.

Симончик А.А. — председатель федерации кикбоксинга, Русак И.Л. — государственный тренер Министерства спорта. А Степанов М.Н. — главный тренер сборной Беларуси — еще и позволил себе угрожать, что у моего тренера будут большие неприятности. От них требовалось только зарегистрировать меня. Этого не было сделано. Пришлось просить тренера другой страны, чтобы он помог зарегистрироваться. Доводили ежедневно до слез.

Разрешение я получила в предпоследний день перед вылетом. Вопреки всему поехала и выиграла два золота для страны. Но по возвращении меня никто, кроме моего тренера Машаро Д.В., не поздравил. Сделали вид, что я ничего не выиграла. Подписав мое заявление на увольнение, руководство также сделало вид, что я не существовала все эти годы, не выигрывала медали, не прославляла страну. Не удосужились сказать спасибо за мой труд, высокие достижения. Ни простого звонка, ни рукопожатия. Ничего! Очень обидно!

Я, спортсменка, отдавшая спорту больше 20 лет, никогда не думала, что так провожают спортсменов, которые столько сделали для своей страны. Только преданные болельщики сопереживают.

Хотелось бы узнать у вас, за что я заслужила такое отношение к себе? За то, что за все годы ни разу не проиграла ни в каких соревнованиях?

Хочу, чтобы вы разобрались в этом вопросе на самом высоком уровне. Если чиновники от спорта не умеют ценить спортсменов, значит, они ошибочно занимают свои места.

Хочется, чтобы ситуация не повторилась с другими спортсменами. О каких высоких достижениях можно говорить, если их не уважают и не чтут? Это все противоестественно. Для того чтобы в спорт шли молодые люди, нужно, чтобы они видели, как ценят, уважают спортсменов, а налицо ситуация обратная.

С уважением Домбровская Вероника Владимировна. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу.