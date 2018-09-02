Директор сельской школы: Наполовину бы сократил чиновников и повысил зарплаты учителям в два раза 7 2.09.2018, 14:34

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Михаил Корбут

Что бы сделал ветеран белорусского образования на месте министра.

В День знаний Михаил Корбут, бывший директор Селищанской школы, передал символический ключ новому молодому директору. В интервью «Кур'еру» он рассказал, что бы сделал, если бы стал министром образования, с какими трудностями столкнулся за 36 лет работы, и как относится к подаркам для педагогов.

Первый день в школе

Меня привезли в школу 22 сентября, выбросили, как десант, и сказали: «Используйте свою тактику и нарабатывайте методику». Мне тогда было 25 лет. Моложе меня не было ни одного человека, только пионервожатая - с моего года.

На торжественной линейке Михаил Корбут передал символический ключ от школы новому директору

Фото: Виктория Капская

В первый день познакомился с личными делами всех работников. Лично пообщался с каждым и спросил про его методы работы. Работать было сложно, но были молодые — дерзали.

Трудности в работе

Трудностей было много. Школу принял не типовую. Она был сделана на средства местного хозяйства и построена в 1961 году. Всё остальное пришлось достраивать самому.

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Не было гардероба, внутренних туалетов, спортзала, водопровода, канализации, отопления. Всю зиму сидели в куртках — и дети, и учителя. В столовой и учебных кабинетах — прогнившие полы.

Не надеясь ни на кого, я наладил связи с местными хозяйствами (колхозом «Память Ильича» и Слуцким племптицезаводом), которые без затрат бюджетных средств заменили полы, провели водопровод и канализацию, сделали пристройку к школе.

Теперь у нас есть гардероб, кабинеты социально-педагогической службы, педагога-организатора, замдиректора по хозяйственной части и комната техперсонала.

В течение ряда лет мы брали в колхозе землю в размере 2,5 га и выращивали сахарную свеклу. Потом сдавали её на комбинат и получали натуральный продукт и деньги. За деньги делали текущий ремонт и приобретали музыкальную и печатающую аппаратуру, видеотехнику и мягкую мебель

С председателем колхоза открыли музыкальную школу. Нашли руководителя и преподавателей с музыкальным образованием и закупили инструменты. Зарплату им платил колхоз. Потом школу передали в отдел культуры и выделили для неё отдельное здание.

Правила управления

Ошибок в своей работе почти не делал, потому что у меня была своя методика управления.

Во-первых, я хорошо продумывал принятие командных решений.

Во-вторых, имел несколько вариантов выхода из затруднительных ситуаций.

В-третьих, никогда не торопился сломя голову исполнять указания. Ведь иногда нами руководят не всегда компетентные люди. В теперешнем управлении по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома работает только один бывший директор. И то ему поручили мелкие хозяйственные дела, хотя он умнейший человек, я с ним работал. И один-два заместителя директора.

В-четвёртых, не заводил любимчиков и не собирал сплетни. Всегда их отправлял со своего кабинета, когда они мне навязывались. Нельзя судить о человеке по чужим словам.

В-пятых, в каждом человеке видел личность и учитывал его способности и возможности, а также психологические особенности.

Отношения с начальством

С начальством не ругался. Хотя оно меня недолюбливало, потому что я всегда имел свою точку зрения. Несколько раз меня пытались уволить за недостатки, которые от меня не зависели. Приходилось отстаивать себя с достоинством.

«Если бы я стал министром образования…»

Уменьшил бы нагрузку на учеников, повысил зарплату учителям в два раза и создал им благоприятные условия для работы. Например, закупил новейшую технику и предоставил помощника. Сейчас есть лаборанты у учителей физики и химии, в других странах они есть и у филологов, и историков, и у других педагогов.

Поменял бы систему администрирования. Например, сейчас у педагогов слишком много бумаг. В течение года для исполнения приходит около 3000 документов. В начале надо разобраться с каждым письмом, потом найти способы решения и дать соответствующий ответ. Раньше один раз в неделю звонил зональные инспектор, закреплённый за школой, и давал 4−5 указаний на целую неделю, а сейчас ежедневно поступает по 5−20.

Наполовину сократил бы аппарат районного и областного отделов образования. Они делают много не нужной работы и заставляют делать её администрацию и учителей школ. Частыми проверками они дезорганизуют работу школ и учителей и отвлекают их от работы. В прошлые годы этих работников было меньше, а эффективность выше.

Отменил бы фронтальные областные и районные проверки, которые проводятся раз в пять лет. Заменил бы их на проверку работы администрации школы. Учителей пусть проверяют директор или завуч.

В каждом районе создал бы совет директоров, который занимался бы взаимопроверкой школ, чтобы помогать молодым директорам и тем, у кого есть недостатки и трудности.

Выпускники, которые удивили

Был ученик, который в шестом классе решал задачи и 7−8-х классов. Поступил в институт и бросил его, так как не нашёл своё применение в жизни. Сейчас работает простым строителем. Меня это поразило.

А один выпускник при встрече мне сказал: «Михаил Владимирович, вот в школе я получал двойки. А сейчас у меня своё предприятие и персонал, который меня уважает».

Подарки учителям

Считаю главный подарок для учителя — это знание учеников. Можно подарить цветочек для повышения настроения. Другие подарки учителям не нужны. Родителям можно сказать купить что-нибудь для школы — от канцелярских принадлежностей до компьютеров.

Какими качествами должен обладать директор?

Директор должен предвидеть последствия перед тем, как принять командные решения. Хорошо разбираться в людях, ну и, конечно, любить детей. Постоянно налаживать связи с шефствующими организациями. Никогда не обижать ни работников, ни детей. Ругать их так, чтобы они осознавали и с удовольствием исправляли свои недостатки.