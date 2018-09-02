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В Китае акция протеста переросла в столкновения с полицией

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  • 2.09.2018, 14:45
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Демонстранты забросали полицейских камнями, файерами и бутылками.

В китайском городе Лэйян провинции Хунань около 600 человек вышли на акцию протеста против проблем с зачислением детей в школы ввиду того, что они переполнены. Власти пытались решить проблему принудительным переведением учеников в частные школы, сообщает Reuters.

Протесты проходили возле шести государственных школ и здания мэрии, митингующие перекрыли несколько дорог. Со временем участники протестов направились к отделению полиции, где и произошли столкновения с правоохранителями.

Демонстранты забросали полицейских камнями, файерами и бутылками. Более 30 правоохранителей получили ранения, 46 митингующих задержаны.

В полиции отметили, что только у одного задержанного есть дети школьного возраста. Вскоре после демонстрации полиция освободила почти всех задержанных.


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