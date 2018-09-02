Будет еще один провал Путина – в Армении 1 Алексей Мельников

2.09.2018, 14:20

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Грузия и Украина не послужили Кремлю уроком

Путин своим публичным поздравлением Кочаряна, бывшего Президента Армении, крайне непопулярного в стране, обвиняемого в преступлениях, выдал свои намерения.

Не нужно заблуждаться – Путин и его подчиненные будут поддерживать Кочаряна и в его лице коррумпированную систему, против которой выступил армянский народ.

Потому что армянская коррумпированная система – друг и союзник российской коррумпированной системы. Армянский и российские народы здесь ни при чем, демократия здесь ни при чем – она не нужна коррумпированным режимам.

Предложение путинским властям принять перемены в Армении и строить с ней отношения, исходя из этих перемен, не устраивают.

Улыбаются Пашиняну, делают вид, что всё нормально, но при этом, судя по некоторым признакам, работа против выбора народа Армении уже идет.

Поэтому будет поддерживаться Кочарян, а армянский народ, этого, естественно не примет – и, как следствие, российские пограничники со временем уйдут, и базу российскую придется убрать и все закончится отчуждением – не с народом России, с властями нашей страны.

Грузия и Украина не послужили уроком. Теперь возьмутся за Армению, поставив не просто на отыгранную фигуру Кочаряна, а на отправленную на помойку систему.

И ничего у Путина не получится с Кочаряном в Армении, как не получилось у него в Украину и в Грузии.

Будет еще один провал.

Алексей Мельников, livejournal.com