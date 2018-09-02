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Фотофакт: На М10 фура с 20 тоннами стекла опрокинула ГАЗ, перевозивший гречку

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  • 2.09.2018, 14:58
Фото: ABW.by

От удара ГАЗ опрокинулся, а фура съехала в кювет.

ДТП произошло 1 сентября около 18.20 на автодороге М10 возле поворота на деревню Дребск, - пишет портал "Медиа-Полесье" со ссылкой на ОГАИ Лунинецкого РОВД.

Фото: ABW.by
Фото: ABW.by

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Фото: ABW.by
Фото: ABW.by

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны Микашевичей и поворачивал на Дребск. В это время ехавшая следом фура пошла на обгон.

Фото: ABW.by
Фото: ABW.by
Фото: ABW.by

В фуре под управлением гомельчанина перевозилось 20 тонн стекла. В автомобиле ГАЗ, принадлежащем сельхозпредприятию, - гречка.

Гоставтоинспекция по факту ДТП проводит проверку.


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