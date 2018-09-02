Фотофакт: На М10 фура с 20 тоннами стекла опрокинула ГАЗ, перевозивший гречку

Фотофакт: На М10 фура с 20 тоннами стекла опрокинула ГАЗ, перевозивший гречку1
- 2.09.2018, 14:58
От удара ГАЗ опрокинулся, а фура съехала в кювет.
ДТП произошло 1 сентября около 18.20 на автодороге М10 возле поворота на деревню Дребск, - пишет портал "Медиа-Полесье" со ссылкой на ОГАИ Лунинецкого РОВД.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны Микашевичей и поворачивал на Дребск. В это время ехавшая следом фура пошла на обгон.
В фуре под управлением гомельчанина перевозилось 20 тонн стекла. В автомобиле ГАЗ, принадлежащем сельхозпредприятию, - гречка.
Гоставтоинспекция по факту ДТП проводит проверку.