Порошенко – крымчанам: Мы вас не оставим и никому не отдадим 2.09.2018, 15:10

История учит, что аншлюсы не бывают долговечными.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям оккупированных территорий в эфире «5 канала» и заверил, что Украина работает над освобождением жителей и возвращением территорий. Обращение Порошенко обнародовали во время телемоста с жителями оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщили в редакции «5 канала», сообщает «Крым. Реалии».

«Хочу заверить: каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью – рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали: «А вы нас не оставите? Вы отсюда не уйдете?». Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пядь нашей земли», – сказал украинский президент.

Он напомнил, что сейчас украинские Вооруженные силы «защищают свободу Украины на линии соприкосновения», а «ежедневная кропотливая работа дипломатов по усилению давления на российского агрессора приближает время, когда мы вернем временно оккупированные территории Украине».

«Я решительно отбрасываю все разговоры о том, что якобы захват Крыма является уже завершенным делом. История, наоборот, учит, что аншлюсы не бывают долговечными. Крым – это Украина. Он есть и будет украинским. Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулись на все оккупированные земли. Я и вся Украина – вместе с вами. Мы вас никогда не оставим. Никогда и никому не отдадим», – подчеркнул Петр Порошенко.

5 июля 2018 года Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер против экономики России из-за аннексии украинского Крыма еще на шесть месяцев до 31 января 2019 года.

18 июня Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои подразделения на территории ЕС, и будут действовать до 23 июня 2019 года.

Также Евросоюз ввел санкции в отношении пяти российских компаний, а также одной из аннексированного Крыма, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.