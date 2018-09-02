Видеофакт: В Солигорске инспектор ГАИ станцевал с жезлом 2.09.2018, 15:17

Это стоит увидеть.

Зрителям запомнился энергичный танец регулировщика в исполнении представителя столичной Госавтоинспекции майора милиции Сергея Зараника.

Видео опубликовал портал «Электронный Солигорск». Сергей Зараник — начальник отделения агитации и пропаганды столичной ГАИ.

Выступления танцующего регулировщика уже давно известны по многочисленным видеосюжетам на ТВ и в интернете. К примеру, в 2011 году инспектор стал участником популярной ТВ-программы на российском «Первом канале» «Минута славы».