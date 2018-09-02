У безымянного кафе
- Аркадий Бабченко
- 2.09.2018, 15:26
Товарищ майор, разберитесь.
А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия.
Ни один центральный зомбоканал не смог выдавить из себя названия ресторана. Ни о дин.
Ну что ж вы так, ребятушки. Это ж международный терроризм. Это ж трагедия, о которой потомки будут слагать поэмы. Это ж пепел стучит в наши сердца. Это ж подлое убийство. Это ж не останутся безнаказанными. Как вы детям в школе будете рассказывать правду про жертв фашизма? На какой пустой плакат захарчата будущего будут приносить торжественную клятву?
У незна-комого поселкааа, и в безымян-ном кабаке...
Ну, давайте вместе. По слогам. Повторяйте за мной.
Ресторан "Сепар".
Се-пар.
Это не сложно.
Боже, какой восхитительный троллинг вышел в итоге.
ЗЫ: Ну, ладно, ладно. Насчет "ни один" я затроллил, конечно. Скабеева вот оправдывает сепаратизм. Товарищ майор, разберитесь.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»