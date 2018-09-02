У безымянного кафе Аркадий Бабченко

2.09.2018, 15:26

Аркадий Бабченко

Товарищ майор, разберитесь.

А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия.

Ни один центральный зомбоканал не смог выдавить из себя названия ресторана. Ни о дин.

Ну что ж вы так, ребятушки. Это ж международный терроризм. Это ж трагедия, о которой потомки будут слагать поэмы. Это ж пепел стучит в наши сердца. Это ж подлое убийство. Это ж не останутся безнаказанными. Как вы детям в школе будете рассказывать правду про жертв фашизма? На какой пустой плакат захарчата будущего будут приносить торжественную клятву?

У незна-комого поселкааа, и в безымян-ном кабаке...

Ну, давайте вместе. По слогам. Повторяйте за мной.

Ресторан "Сепар".

Се-пар.

Это не сложно.

Боже, какой восхитительный троллинг вышел в итоге.

ЗЫ: Ну, ладно, ладно. Насчет "ни один" я затроллил, конечно. Скабеева вот оправдывает сепаратизм. Товарищ майор, разберитесь.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»