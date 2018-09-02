Брестчане вышли протестовать на центральную площадь города 2.09.2018, 15:31

В Бресте прошла акция против строительства аккумуляторного завода.

Примерно 65 противников строительства аккумуляторного завода собрались около полудня 2 сентября на площади Ленина в Бресте.

Они традиционно кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, сообщает tut.by.

Такие встречи противников завода проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

Собравшиеся обсудили, в частности, передачу «Разговор по существу», показанную в эфире телерадиокомпании «Брест». Ее темой стал мониторинг воздействия на окружающую среду строящегося аккумуляторного завода. Граждане отмечали, что возможность оставить комментарии к передаче, размещенной на Youtube, через какое-то время была отключена.

На встрече обсуждался также обыск 30 августа в квартире местного блогера Сергея Петрухина. Обыск проводился в рамках возбужденного в отношении него дела по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 189 УК (клевета в публичном выступлении или в печатном произведении; оскорбление в публичном выступлении либо в печатном произведении). У блогера изъяли компьютер, ноутбук и телефон.

Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые в своем youtube-проекте «Народный репортер» освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода, уже неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

Строит аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в администрацию Лукашенко в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена соответствующая жалоба на имя Лукашенко.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-Интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3.226 человек.

1 июня в Брестский райисполком была подана заявка на проведение двух пикетов «Брестчанки против свинца» — 19 июня и 26 июня, рядом со стройкой аккумуляторного завода.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.