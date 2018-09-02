В Германии хотят установить общий памятник белорусам, полякам, украинцам и россиянам 1 2.09.2018, 15:55

В Германии развернулась дискуссия относительно установления памятника жертвам гитлеровских войск в Восточной Европе.

Об этом пишет DW.

В Германии до сих пор нет памятника жертвам Второй мировой, которые погибли от немецкой агрессии на востоке Европы.

В коалиционном соглашении немецкого федерального правительства между правящими консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами выражено стремление "в диалоге с восточноевропейскими соседями" напомнить о "всех жертвах немецкой войны на уничтожение на Востоке".

В настоящее время возникла дискуссия, как реализовать эту идею: устанавливать отдельные монументы народам, убитым нацистами, или нужен общий памятник полякам, россиянам, белорусам и украинцам.

Возведение монумента лишь польским жертвам породит желание создать памятник жертвам среди россиян, белорусов и украинцев, говорят историки.