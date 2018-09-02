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С Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018»

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  • 2.09.2018, 16:03
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Фото: TACC

Фотографию опубликовал Кремль.

1 сентября Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус». Там президент России встретился с победителями международных олимпиад 2017/18 годов и их наставниками. IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владислав Здольников обратил внимание, что один из учеников стоит в майке «Навальный 2018», передает «Дождь».

Фото: TACC

Такая фотографии есть в фотобанке агентства ТАСС, а также на сайте Кремля. Полностью надпись на майке не видно, однако на ней можно заметить последние буквы фамилии Алексея Навального и первые цифры. Аналогичная майка продается в магазине политика.

На сайте Кремля есть еще одна фотография с этим учеником, где он сидит на встрече с Путиным в этой майке.

Фото: TACC

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