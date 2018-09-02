Немец потерял шансы на миллион евро из-за Марадоны в брестском «Динамо» 1 2.09.2018, 16:13

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Участника немецкого аналога «Кто хочет стать миллионером» поставил в тупик вопрос, на который ответил бы каждый белорус.

О забавном случае на немецком телешоу пишет сайт «Трибуна».

«Кто был представлен летом в качестве нового руководителя белорусского ФК «Динамо» Брест? А: Пеле. В: Диего Марадона. С: Франц Беккенбауэр. D. Мишель Платини».

Болельщик Санкт-Паули выбрал вариант «Мишель Платини» и не смог продолжить погоню за миллионом евро, но выиграл 32000 евро, как несгораемую сумму.