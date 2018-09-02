Спецпредставитель США: Вашингтон готов расширить поставки оружия в Украину 1 2.09.2018, 16:18

Курт Волкер

Вашингтон готов расширить поставки оружия в Украину с целью укрепления ее военно-морских и воздушных сил.

США готовы расширить поставки оружия в Украину с целью укрепления ее военно-морских и воздушных сил в условиях агрессии со стороны России. Об этом в интервью изданию The Guardian заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Польша».

«Они (украинцы, - ред.) еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. В этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи. Вне сомнения другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают», - сказал Курт Волкер.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрены 250 миллионов долларов в рамках военной помощи для Украины.