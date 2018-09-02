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Фотофакт: В Браславе выкопали гигантскую картофелину

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  • 2.09.2018, 16:25
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В Браславе выкопали гигантскую картофелину весом 1750 гр.

Как пишет газета "Браслаўская звязда", корнеплод сорта "Синеглазка" вырос на приусадебном участке дома по улице Ленинской, принадлежащего местному жителю Михаилу Авсюкевичу.

Фото: "Браслаўская звязда"

Длина картофелины — 183 мм, ширина — 111 мм.

Хозяин говорит, что за свои почти 70 лет жизни впервые видит такой клубень, к тому же удобрением на участке стали лишь оставшиеся с осени перегнившие листва и трава.


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