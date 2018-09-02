В понедельник в Беларуси ожидается до 29 градусов тепла 2.09.2018, 16:42

Днем пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 3 сентября, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает pogoda.by.

Ветер будет северо-восточный, восточный — ночью слабый, а днем умеренном, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 9-15 градусов тепла, днем будет 23-29 со знаком плюс.