Соболенко может войти в топ-10 в случае победы на US Open 2.09.2018, 17:09

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

При самом лучшем раскладе белоруска может расположиться в обновленной редакции табели на 7-м месте.

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата США в сетке остались 16 теннисисток, которые в субботу и воскресенье определят участниц четвертьфинал. Среди них и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая впервые в карьере может выйти во вторую неделю турнира "Большого шлема". Кроме того, она имеет шансы по итогам "US Open" подняться на еще более высокое место в рейтинге ВТА. Но может и остаться на той же позиции, пишет pressball.by.

Симона Халеп, Каролин Возняцки, Ангелика Кербер, Каролин Гарсия, Петра Квитова — пять вышестоящих соперниц, которые уже завершили выступление и которых Соболенко не обойдет ни при каких обстоятельствах, даже если возьмет трофей. Самой рейтинговой из продолжающих борьбу является украинка Элина Свитолина, ее уже тоже никак не оставить позади. Соответственно, при самом лучшем раскладе Арина может расположиться в обновленной редакции табели на 7-м месте. В худшем — тоже в любом случае войдет в топ-10 — в зависимости от того, как далеко пройдут конкурентки из противоположной половины: Каролина Плишкова, Эшли Барти, Слоан Стивенс и Элиз Мертенс.

Совершенно очевидно, если желаем как можно большего прогресса Арине в рейтинге, то надо желать в ближайших встречах побед менее рейтинговым теннисисткам. Скажем, Кайе Канепи — против Серены Уильямс, или Маркете Вондрушовой против Леси Цуренко. Кстати, Вондрушова, 102-й номер, может обойти Арину только при одном условии — если возьмет титул, а Арина вечером понедельника проиграет Осаке.

Рассмотрим этот самый неблагоприятный сюжет. В live-рейтинге "US Open" Арина располагается на 17-м месте. В том случае, если успешно выступят на турнире, ее способны обойти Мэдисон Киз (достаточно выхода в четвертьфинал), Мария Шарапова или Карла Суарес-Наварро (выход в полуфинал), Анастасия Севастова (полуфинал) и Серена Уильямс (полуфинал).

Поражение Соболенко в четвертьфинале позволит только трем спортсменкам из данного квартета ее обойти, ибо в четвертьфинале Суарес-Наварро или Шарапова будут противостоять Киз, а значит, дальше пройдет лишь одна из них.

Предположим, Соболенко дойдет до полуфинала. Тогда она обязательно обставит японку Осаку, а также неминуемо еще одну спортсменку из другой половины сетки — в зависимости от успехов трио Мертенс — Барти — Стивенс. С другой стороны, ее способны обогнать Киз, Шарапова или Суарес-Наварро (выход в финал) и Уильямс (тоже выход в финал). Стало быть, белоруска останется на том же 17-м месте, что и сейчас.

Если Соболенко проиграет в 4-м круге, то…

— в худшем случае станет 21-й;

— в лучшем случае станет 18-й.

Если Соболенко проиграет в четвертьфинале, то…

— в худшем случае станет 20-й;

— в лучшем случае станет 17-й.

Если Соболенко проиграет в полуфинале, то…

— в худшем случае станет 17-й;

— в лучшем случае станет 15-й

Если Соболенко проиграет в финале, то

— в худшем случае станет 14-й;

— в лучшем случае станет 12-й.

Если Соболенко возьмет титул, то…

— в худшем случае станет 9-й;

— в лучшем случае станет 7-й.