Из кандидатов в президенты – в тюрьму 1 2.09.2018, 17:20

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Дайан Руигара (на фото в центре) была арестована в 2017 году

ФОто: twitter

История женщины, бросившей вызов лидеру Руанды.

Год назад президент Руанды Поль Кагаме, остающийся бессменным лидером страны с 2000 года, в очередной раз победил на президентских выборах – он набрал почти 99% голосов.

Составить конкуренцию ему в ходе этой кампании пыталась 37-летняя активистка Дайан Руигара, чей отец – крупный местный бизнесмен – погиб при загадочных обстоятельствах несколько лет назад.

Однако проголосовать за Руигару ее сторонники не смогли: избирком отстранил женщину от участия в выборах, а вскоре против нее возбудили уголовное дело. Сейчас активистка находится в тюрьме и ожидает суда, который должен состояться в сентябре.

Об истории Дайан Руигары рассказывает CNN – nv.ua предлагает полный перевод этого материала.

В темноте кигалийской ночи [Кигали – столица Руанды, прим.ред.] Эрик идет через лабиринт цементных домов, покрытых гофрированным металлом. С помощью телефона он освещает дорогу перед собой – тропинку на спрессованной красной земле, все еще высыхающей после сезона дождей.

После часа ходьбы между чередой головокружительных холмов, образовывающих столицу Руанды, он наконец достигает своего укрытия. Эрик, чье имя было изменено из соображений безопасности, утверждает, что за ним следят власти.

Оставаться более чем на одну ночь слишком рискованно. Завтра он снова двинется в путь.

Внутри двухкомнатного дома, освещенного единственной лампой, прикрепленной к цементной стене, он берется рассказывать свою историю. Она начинается с одного имени: Дайан.

Дайан Руигара - бывшая кандидат в президенты и активистка по защите прав женщин, которая в настоящее время находится в тюрьме на окраине Кигали, ожидая суда.

37-летний бухгалтер, яростный критик президента Руанды Поля Кагаме, запустила свою избирательную кампанию за три месяца до голосования в августе 2017 года. Она была единственной женщиной – оппонентом Кагаме.

Но ее кампания длилась недолго. Избирательная комиссия отстранила Руигару, заявив, что она подделала часть подписей, необходимых для выдвижения своей кандидатуры, и обвинив ее в использовании имен умерших людей - что она отрицала.

Потерпев неудачу с выдвижением в президенты, Руигара запустила Народное движение избавления (Itabaza) - группу активистов, которые должны были "побудить руандийцев добиваться подотчётности правительства". Вскоре после создания движения она была арестована по обвинению в подстрекательской деятельности и мошенничестве, что, по мнению ее семьи и сторонников, является политически мотивированным [преследованием].

Сторонники Руигары, которые подобно Эрику опасаются за свою жизнь, говорят, что санкционированная государством атмосфера преследований, цензуры и угрозы насилия делает почти невозможной критику правительства.

После августовского ареста Руигары Эрик был задержан в ту же ночь вместе с еще десятью другими ее сторонниками. Общаясь с CNN на конспиративной квартире в Кигали, он изображает ладонью пистолет и вкладывает два пальца в рот. Именно так, по его словам, полиция "предложила" ему прекратить поддержку Руигары.

Другой ее сторонник, который был в день ареста вместе с Эриком, рассказывает, как офицер полиции угрожал ему пистолетом, и добавляет, что был избит на месте другим нарядом полиции.

Президент на все 99%: кто такой Поль Кагаме

Руанду часто характеризуют как лучшую страну мира для женщин в политике, где число парламентариев-женщин выше, чем в любом другом государстве - но это правило не работает, если вы бросаете вызов президенту Кагаме, говорит Эрик.

В прошлом году Кагаме выиграл президентские выборы, в которых надеялась поучаствовать Руигара, с результатом почти в 99% голосов.

60-летний Кагаме, который в 2015 году расчистил себе путь для возможного пребывания у власти вплоть до 2034 года, является президентом с 2000-го, но играет важнейшую роль в стране на протяжении долго периода ее современной истории.

Главной заслугой Поля Кагаме считают прекращение геноцида в Руанде

Фото: ЕРА

В 1994 году Кагаме возглавил вооруженное крыло Руандийского патриотического фронта или РПФ (нынешней правящей партии) в Кигали. Этот акт помог положить конец геноциду, в результате которого около 800 тыс. человек - в основном из этнической группы тутси - погибли всего за 100 дней. Еще два миллиона человек покинули страну.

С тех пор Кагаме получил широкое признание за впечатляющие перемены в Руанде. Его фискальную и социальную политику неустанно нахваливают сторонники - и многие представители международного сообщества – как образец успеха для региона.

Частью этого успеха он обязан своей приверженности гендерному паритету. После геноцида население Руанды исказилось до 70% доли женщин. Кагаме по достоинству оценил роль женщин и стал инициатором многих реформ, призванных увеличить потенциал женщин в гражданском обществе.

Наиболее заметным из этих новшеств является конституционная норма, в соответствии с которой женщины должны занимать не менее 30% мест в парламенте. Сегодня Руанда намного превосходит эту квоту: 61,3% состава ее парламента приходится на женщин (по сравнению со средним мировым показателем 23,8%). Четыре из семи судей Верховного суда являются женщинами, а Министерство по гендерным вопросам и семейной политике следит за гендерным равенством на местах по всей стране.

Семья Руигара

Женщины-парламентарии высоко оценены за поддержку политических изменений, связанных с препятствованием насилию в семье, правами на землю и наследство. Однако сторонники Руигары говорят, что все это внешний лоск, маскирующий отсутствие реальной оппозиции и свобод.

Больше объясняют сестра Руигары Анна и ее брат Ариост – CNN общается с ними в современной, роскошной вилле в Кигали, расположенной всего в нескольких милях от укрытия Эрика.

Дайан Руигара прожила большую часть своей жизни за пределами Руанды, путешествуя между Калифорнией и Кигали. На семейной фотографии, висящей на стене гостиной, запечатлена молодая улыбающаяся Руигара, опирающаяся на плечи отца. Она, как и ее отец Ассинаполь Руигара - успешный руандийский бизнесмен - была в свое время верной сторонницей Кагаме.

Дайан Руигара (на фото - крайняя слева) и ее семья

Фото: CNN

"Ослепленная тем, насколько чисты улицы и как красив город [Кигали], она полагала, что это и есть та чудо-страна, о которой все говорили, - рассказывает Анна. - Но когда вернулась сюда, это была уже совсем другая история".

В 2015 году Руигара вернулась в Руанду из Калифорнии после того, как ее отец умер в автокатастрофе при подозрительных обстоятельствах. В официальном отчете полиции говорится, что водитель грузовика врезался в машину Ассинаполя, что и привело к его смерти. Однако семья Руигара утверждает, что члены партии Кагаме преследовали Ассинаполя, который был важным спонсором РПФ в начале 1990-х годов, - после того, как он отказался передать правительству контроль над своим бизнесом, - и что он был убит по приказу президента.

Семья Руигара написала Кагаме, назвав крушение убийством и потребовав полного и прозрачного расследования.

"Они приходят и отбирают то, над чем вы работали всю свою жизнь, - говорит Анна. - Следующее, о чем вы узнаете – что у вас больше нет этого бизнеса и вы будете работать на них... в лучшем случае... они просто вышвыривают вас из бизнеса".

Национальная полиция Руанды, Администрация президента и РПФ не ответили на запрос CNN о представлении комментариев.

Анна Руигара смотрит на улицу, за металлические ворота, защищающие дом. Там часами наблюдают за резиденцией из двух неподвижных автомобилей. Анна и Ариост говорят, что это машины государственных спецслужб.

"Она знала, что это самоубийство". Избирательная кампания Дайан Руигары

Согласно отчету Всемирного банка Doing Business Report за 2018 год, Руанда занимает второе место среди лучших стран для ведения бизнеса в Субсахарской Африке [южная часть континента] и входит в число наименее коррумпированных стран континента, согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2017 год.

Однако когда Руигара попыталась узнать больше о смерти своего отца, то обнаружила совсем другую картину, говорит ее семья. Это стало "катализатором" политического пробуждения Дайан, отмечают ее брат и сестра.

Среди прочего, она поставила под сомнение подозрительные смерти и исчезновения видных бизнесменов, адвокатов, журналистов и бывшего сотрудника разведки, говорит Анна. Такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International также освещали эти случаи.

Национальная полиция Руанды и Администрация президента не прокомментировали соответствующий запрос CNN.

В ходе подготовки своей президентской кампании Руигара отправилась за пределы Кигали, где большинство руандийцев живут за чертой бедности. Она получила поддержку многих молодых людей в сельской местности и работала с такими волонтерами, как Эрик, чтобы собрать достаточно подписей для выдвижения кандидатуры на пост президента.

Ее пресс-конференции и встречи охотно посещали как молодежь, так и журналисты. Эта поддержка застала врасплох отдельных лидеров правящей партии, говорит семья Руигара и местный журналист, присутствовавший на встречах.

Руигара основала Народное движение избавления

Фото: @ShimaRwigara

"Было много опасений в отношении ее разоблачений о стране", - говорит Анна. Молодые люди, присутствовавшие на ее встречах, "видели в ней себя", добавляет она.

"Дайан говорила вслух о том, что они [правящая партия] пытались скрыть от публичного взгляда: о голоде, преследованиях и т. д. Она чувствовала их боль, и они хотели поддержать ее. Они действительно стояли за нее... многие люди думали: с нас достаточно, что нам еще терять?", - рассказывает сестра Руигары.

Дайан Руигара знала, что ее политические устремления равнозначны самоубийству, говорит Анна, ссылаясь на политическую атмосферу в Руанде, омраченную насилием и тюремными заключениями. Но она была готова рискнуть. Когда Дайан рассказала своей семье о своем намерении баллотироваться в президенты, они были против такого шага. Семья переживала за ее безопасность и будущее.

По их словам, в ответ Дайан сказала: "Разве это жизнь? Вы думаете, что живете?"

Ее брат Ариост Руигара говорит, что "в Руанде подобные разговоры о любой несправедливости - это преступление и грех". Он добавляет, что руандийцы приняли цензуру как статус-кво, потому что боятся высказывать свое мнение.

Ариост, как и многие из критиков Кагаме, полагает, что президент использует тему геноцида, чтобы подавить любое инакомыслие, используя закон Руанды О наказании за преступления, связанные с идеологией геноцида - который был разработан для запрета разжигания ненависти, - как кляп для любых оппозиционных голосов.

"Я думаю, что геноцид используется как предлог, как оправдание для всего, что они делают", - говорит он.

Администрация президента не ответила на просьбу CNN прокомментировать это высказывание.

Для Руигары не стало сюрпризом, когда вскоре после выдвижения кандидатуры на выборах ее предположительные фото в обнаженном виде наводнили интернет. Руигара и ее семья говорят, что изображения были частью клеветнической кампании.

"Это поддельные фото, измененные в Photoshop, и это одна из многих тактик, используемых, чтобы заставить меня замолчать", - сказала Дайан Руигара в интервью CNN в августе 2017 года. Пресс-секретарь партии Кагаме в то время отрицал в комментарии CNN, что власти имеют какое-либо отношение к фотографиям.

Брат и сестра Дайан Руигары не верят в ее освобождение

Фото: CNN

После того, как Руигару отстранили от выборов, Управление по доходам Руанды ударило по бизнесу ее семьи, предъявив налоговый счет на сумму 5,7 млрд. местных франков (около $6,5 млн), по словам Анны, являющейся также представителем компании.

"Ему на самом деле нравится давать намеки. Он любит напомнить людям, предупредить их, чтобы даже не смели о чем-либо подумать", - говорит Анна о Кагаме.

Администрация президента и Национальная прокуратура Руанды не ответил на просьбу CNN о комментарии.

Тюрьма и суд

Изначально Анна была арестована вместе с Дайан и их матерью Аделиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов, ей также было предъявлено обвинение в антиправительственном подстрекательстве. Впоследствии обвинение в уклонении от уплаты налогов было отменено, но отпустили и освободили от всех обвинений только Анну. В настоящее время Аделина обвиняется в дискриминационной и сектантской деятельности и в подготовке мятежа на основе сообщений WhatsApp, которыми она обменивалась со своей сестрой, живущей за пределами Руанды. Сторона обвинения назвала эти частные беседы, в которых Аделина и ее сестры критиковали правительство, "опасными встречами". Дайан обвиняют в подлоге и подстрекательстве к восстанию.

В то время как Руигара и ее мать ждут суда, правительство захватило бизнес семьи, распродав его активы более чем на 1,7 млрд руандийских франков (около $1,9 млн) на аукционах в марте и июне 2018 года, по словам представителя компании Анны Руигары.

Теперь, когда их доходы резко сократились, суд откладывался уже трижды, а судебные издержки растут, братт и сестра Руигара переживают более, чем когда-либо. Они полагают, что вероятность освобождения их сестры – как и шансы женщины из оппозиции баллотироваться на пост президента Руанды – крайне мала.

Джоан Ньянюки, региональный директор Amnesty International по Восточной Африке говорит, что "критика правительства не является преступлением" и призывает руандийскую судебную систему "гарантировать, что это судебное разбирательство не станет еще одним средством преследования критиков правительства".

На данный момент Дайан и ее мать Аделина находятся в отдельных камерах в недавно построенной тюрьме Магерагере, в 30 минутах езды от центра Кигали. Там они проводят большую часть дней в одиночестве, а короткие, строго контролируемые свидания позволены лишь раз в неделю, согласно словам семьи Руигара и других сторонников, которые посещали арестованных.

Все попытки CNN пообщаться с Дайан Руигара не принесли успеха.

Большинство сторонников Руигары перестали посещать их с матерью в тюрьме, опасаясь возмездия. Один из сторонников говорит, что он прекратил навещать ее вскоре после того, как его телефон и ноутбук были конфискованы властями, тогда как его самого избили и сказали: "Будешь убит, если продолжишь это делать".

В июне он бежал из Руанды, опасаясь тюремного заключения или насильственной смерти. Некоторые из сторонников Руигары пропали без вести, и он переживает, что их могли убить.

Пока неясно, как будет разворачивается судебный процесс, отложенный до 24 сентября.

Cудебный процесс над Руигарой (на фото в центре) откладывали уже трижды

Фото: ShimaRwigara via Twitter

Не первый пример. История оппонентов президента Руанды

Хотя Руигара пыталась баллотироваться как независимый кандидат и не была связана с какой-либо политической партией, ее история похожа на истории других оппозиционных политиков.

За семь лет до того, как Руигара попыталась противостоять Кагаме, адвокат и лидер оппозиционной партии FDU-Inkingi Виктуар Ингабир вернулась из Нидерландов, где она жила в изгнании, чтобы принять участие на выборах 2010 года.

Ингабир, представительница народа хуту, была арестована вскоре после этого по обвинениям, включавшим в себя сотрудничество с террористической организацией и "идеологию геноцида". Первоначально ей был вынесен восьмилетний тюремный срок, который позже был продлен до 15 лет. Кагаме выиграл те выборы с 93% голосов поддержки. Ингабир, которой сейчас 49 лет, все еще находится в тюрьме.

Бывший казначей FDU-Inkingi, который живет в изгнании, и попросил об анонимности из соображений безопасности, говорит: "Любой, кто выступит и попытается сказать что-либо иное [в противовес правящей партии], окажется в тюрьме либо будет убит".

"Такова реальность Руанды", - говорит бывший казначей.

Однако многие женщины-парламентарии из правящей коалиции Кагаме, в том числе вице-президент Сената Жанна д'Арк Гакуба, не согласны с этим.

Гакуба считает, что руандийская политическая модель является инклюзивной для всех женщин, и говорит, что она "абсолютно" подходит для женщин-кандидатов любого происхождения, в том числе представляющих оппозиционные голоса. Она ссылается на свои собственные начинания в качестве городского советника, когда, по ее словам, она нашла поддержку в своей попытке попасть в политику.

С ней соглашается Маргарет Ньягахура, сенатор парламента Руанды, которая была лично назначена Кагаме.

"Определенно не имеет никакого значения тот факт, что она [Дайан Руигара] женщина или что боролась за пост президента", - говорит Ньягахура о деле Руигары.

Гакуба и Ньягахура, как и многие другие, не хотят даже говорить о Руигаре или ее случае. Некоторые женщины-парламентарии высмеивают само предположение о том, что соперница Кагаме была законным кандидатом, пренебрежительно используя слова "эта женщина" или "эта молодая девушка".

Сам Кагаме высказался о Руигаре ранее.

Вскоре после своего переизбрания он обратился к новому составу правительства, многие члены которого были женщинами. Он обратился к случаю Руигары.

"Даже если вы хотели или хотите стать президентом страны, вы не защищены от судебного преследования. Те, кто лучше слушают, услышат меня", - сказал он.

В июне Анна и другие члены семьи Руигара обратились к Кагаме с просьбой об освобождении Дайан и ее матери Аделины. По их словам, пребывание в тюрьме ставит под угрозу жизнь обеих. Но они считают, что просьба не будет услышана.

Многие сторонники Руигары опасаются того же. Эрик остается в бегах, заменив политическую активность обеспечением своей личной безопасности.

"Если вы хотите попасть в тюрьму, можете говорить правду", - отмечает он.

Другие бежали из страны, убежденные в том, что возвращение в конечном итоге приведет к смертной казни.

"Она хотела, чтобы все чувствовали себя свободными, - говорит о Дайан Руигаре один из ее сторонников, находящийся в эмиграции. - Когда она попала в тюрьму, мы многое потеряли".